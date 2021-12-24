تقدم كبير للقوات المشتركة غربي تعز

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أعلنت القوات العسكرية المشتركة، الجمعة 24 ديسمبر/كانون أول، السيطرة على سلاسل جبلية في مديرية مقبنة غرب تعز (جنوب غربي اليمن).
وبحسب بيان للمركز الإعلامي لألوية العمالقة فإن، القوات المشتركة شنت هجوما عنيفا على مواقع مليشيات الحوثي شمال مقبنة وخاضت معارك عنيفة استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة.
وأضاف، أن القوات تمكنت من السيطرة على سلاسل جبلية في وادي الأثاب باتجاه منطقة الأشوع، كما تمكنت من السيطرة على جبل منارة الاستراتيجي وسط حالة من الانهيار في صفوف المليشيا الإيرانية.
وأشار البيان، إلى أن المليشيات الحوثية تكبدت خلال المعارك، خسائر فادحة في العتاد والأرواح.