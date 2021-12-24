زلزال يضرب سواحل اليمن الشرقية

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ضرب زلزال بلغت قوته 5.3 درجات على مقياس ريختر، اليوم الجمعة 24 ديسمبر/كانون الأول، سواحل محافظة حضرموت شرقي اليمن.
وقال المرصد الأوروبي لرصد الزلازل، إن “زلزال بقوة 5.3 وقع في سواحل حضرموت على عمق 10 كلم عند الساعة 3 ظهراً بتوقيت اليمن”.
على الصعيد، أفادت وحدة التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بمحافظة حضرموت، أن هزة زلزالية قبالة سواحل محافظة المهرة شعر بها سكان المهرة ومديريات شرق ساحل حضرموت عند الساعة الثانية من بعد ظهيرة اليوم الجمعة.
وأشارت وحدة التنبؤات في بيان لها، أنها سجلت قوة الهزة 4.6 درجة على مقياس ريختر وعلى عمق 10 كيلومتر.
من جانبه، قال مركز رصد الزلازل بجامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان، إن زلزال بقوة 4.6 وقع في خليج عدن، الساعة 2:57 مساء اليوم بالتوقيت المحلي.
وأشار إلى أن الزلزال وقع بقوة 4.6 على مقياس ريختر بعمق 10 كم.