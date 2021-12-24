بعد فشل 3 جنرالات.. الأمم المتحدة تعين رئيسا جديداً لبعثتها في الحديدة

الجمعة 24 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الخميس عن تعيين الجنرال الأيرلندي المتقاعد مايكل بيري رئيسا لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاقية الحديدة ورئيسا للجنة تنسيق إعادة الانتشار.



ويحل بيري خلفا للجنرال الهندي المتقاعد أبهيجيت جوها.



وأمضى بيري 10 سنوات في عمليات نشر في الخارج، من بينها في أفغانستان والبوسنة والهرسك والعراق والصومال وأوغندا، وشغل منصب رئيس بعثة وقائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) من عام 2016 إلى عام 2018.



وتشكلت بعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة (أونمها) أواخر 2018، بموجب قرار أممي، لدعم اتفاق ستوكهولم الذي أبرم بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي لتجنيب مدينة الحديدة وتحييدها عن الصراع.



وكانت الحكومة اليمنية أعلنت في 12 أبريل الماضي، وقف عمل فريقها في لجنة التنسيق بمحافظة الحديدة إلى حين الكشف عن المتسببين من الحوثيين في مقتل العقيد الصليحي أحد مراقبيها، ونقل مقر البعثة الأممية لمكان محايد وتحريرها من قبضة الحوثيين.



ويعد بيري ثالث رئيس للجنة إعادة الانتشار، بعد الجنرال باتريك كاميرت والجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد والجنرال الهندي أباهجيت غوها.