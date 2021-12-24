علوي الباشا : مخاطبا النواب العرب " مأرب تقاتل نيابة عنكم في وجه المد الفارسي وعليكم ان تذكروا هذا جيدا "

الجمعة 24 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 04 مساءً / مأ{ب برس -خاص

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في مداخلة معالي النائب ورئيس اللجنة المعنية بحقوق الانسان في البرلمان العربي في جلسة البرلمان العربي العامة والمنعقدة اليوم بالقاعة الكبرى ب محلس الامة الاردني بالعاصمة الاردنية عمان قدم الشكر للأردن الشقيق ملكا وحكومة وشعبا على استضافة اعمال الدورة الثانية للبرلمان العربي .

ونقل الباشا : رسالة مارب الى اعضاء البرلمان العربي وكل العرب الاحرار متمنيا علبهم "بان يذكرون دولهم وقادتهم وشعوبهم بأن مأرب اليوم تقاوم المشروع الايراني التوسعي نيابةً عن كل عربي حر يرفض التدخل الإيراني في اليمن .

وقال انها معركة العرب مع المد الفارسي فإما أن ننتصر معاً وإما أن نخسر معركتنا لاسمح الله والنصر حليفُنا بمشيئة الله.

واشاد بن زبع : بموقف البرلمان العربي ورئيسه معالي السيد عادل العسومي وجميع الاعضاء ممثلي وفود الدول العربية مع معاناة الشعب اليمن والشرعية الدستورية واكد انهم في مارب واليمن فقدوا الثقة في الموقف الدولي من ناحية حماية المدنيين في مارب وفي المقدمة مجلس الامن الدولي الذي لم يقف موقفا يذكر لرفض استهداف المدنيين في اليمن والسعودية