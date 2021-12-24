«مفحط» في الرياض يدهس معلمة وطفلتيها شبوة تخرج في «جمعة الوفاء» دعما للمحافظ بن عديو ورفضا لمحاولات ابعاده من منصبه السعودية تمنح تأشيرات لدبلوماسيين ايرانيين سيصلون جدة لهذه المهمة عاجل.. التحالف يعلن تنفيذ عملية جوية في صنعاء و الانفجارات تهز العاصمة ناطق قوات الشرعية يعلّق على مهلة التحالف للحوثيين مليشيات الحوثي تفاجئ المواطنين في مناطق سيطرتها بجرعة سعرية صامتة في المشتقات النفطية والمواد الغذائية التحالف يكشف عن الاهداف الحوثية التي استهدافها خلال الـ 24 ساعة الماضية في صنعاء عاجل... مهلة 6 ساعات.. التحالف ينذر الحوثي بإخراج الأسلحة من هذا المكان في صنعاء احذروا القاتل الخفي المتواجد في كل بيت ومطبخ ويعد أقذر من المرحاض فورين بوليسي الامريكية تكشف تفاصيل عن زحف تركيا الصامت نحو أفريقيا
تظاهر الآلاف في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة استجابة لدعوة ناشطين، تنديدا بإقالة محتملة للمحافظ محمد بن عديو.
ورفع المتظاهرون لافتات يستنكرون ما تردد حول استجابة الحكومة لضغوط تقضي بإبعاد المحافظ على خلفية مطالباته بخروج القوات الإماراتية، وتسليم منشأة بلحاف الغازية.
وسمى المتظاهرون احتشادهم ب"جمعة الوفاء"، مطالبين الرئيس والحكومة دعم المحافظة لتحريرها من مليشيا الحوثي، وعدم السماح بتفكك اللحمة الوطنية خدمة لمشاريع الخراب التابعة للإمارات ومليشيا الحوثي.