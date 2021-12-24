شبوة تخرج في «جمعة الوفاء» دعما للمحافظ بن عديو ورفضا لمحاولات ابعاده من منصبه

الجمعة 24 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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تظاهر الآلاف في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة استجابة لدعوة ناشطين، تنديدا بإقالة محتملة للمحافظ محمد بن عديو.

ورفع المتظاهرون لافتات يستنكرون ما تردد حول استجابة الحكومة لضغوط تقضي بإبعاد المحافظ على خلفية مطالباته بخروج القوات الإماراتية، وتسليم منشأة بلحاف الغازية.

وسمى المتظاهرون احتشادهم ب"جمعة الوفاء"، مطالبين الرئيس والحكومة دعم المحافظة لتحريرها من مليشيا الحوثي، وعدم السماح بتفكك اللحمة الوطنية خدمة لمشاريع الخراب التابعة للإمارات ومليشيا الحوثي.