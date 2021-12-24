«مفحط» في الرياض يدهس معلمة وطفلتيها شبوة تخرج في «جمعة الوفاء» دعما للمحافظ بن عديو ورفضا لمحاولات ابعاده من منصبه السعودية تمنح تأشيرات لدبلوماسيين ايرانيين سيصلون جدة لهذه المهمة عاجل.. التحالف يعلن تنفيذ عملية جوية في صنعاء و الانفجارات تهز العاصمة ناطق قوات الشرعية يعلّق على مهلة التحالف للحوثيين مليشيات الحوثي تفاجئ المواطنين في مناطق سيطرتها بجرعة سعرية صامتة في المشتقات النفطية والمواد الغذائية التحالف يكشف عن الاهداف الحوثية التي استهدافها خلال الـ 24 ساعة الماضية في صنعاء عاجل... مهلة 6 ساعات.. التحالف ينذر الحوثي بإخراج الأسلحة من هذا المكان في صنعاء احذروا القاتل الخفي المتواجد في كل بيت ومطبخ ويعد أقذر من المرحاض فورين بوليسي الامريكية تكشف تفاصيل عن زحف تركيا الصامت نحو أفريقيا
نقلت وسائل إعلام إيرانية يوم الخميس، عن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قوله، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين، في العاصمة طهران، إن "السعودية وافقت الأسبوع الماضي على منح تأشيرات لثلاثة من دبلوماسيينا الذين سيبدؤون العمل لدى منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة".
ولفت عبد اللهيان إلى أنّ بلاده قد قدّمت "مجموعة من المقترحات العملية" إلى الرياض وتلقتها السلطات السعودية "بشكل إيجابي" ما يمهّد الطريق للجولة المقبلة من محادثات في بغداد.
وأضاف أن طهران مستعدة "لتسهيل زيارات الوفود الفنية لإجراء الاستعدادات اللازمة لتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع السعودية".
وأعلن عبد اللهيان، استعداد طهران لاستئناف المفاوضات مع السعودية والمشاركة في الجولة المقبلة من محادثات تهدئة التوتر مع الرياض بوساطة عراقية.
وكانت المحادثات التي تهدف إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية بين الخصمين منذ فترة طويلة وبدأت في أبريل/نيسان الماضي توقفت عقب الانتخابات العامة في العراق في أكتوبر/تشرين الثاني الماضي.
وجرت جولات المحادثات السابقة في العاصمة العراقية بغداد، بعيداً عن وسائل الإعلام خلال الأشهر القليلة الماضية، وهي أول محادثات مباشرة بين البلدين منذ انقطاع علاقاتهما عام 2016.
وأعلنت السعودية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران مطلع العام 2016، على خلفية الهجوم على سفارتها في طهران وموقف إيران إثر إعدام الرياض رجل الدين الشيعي نمر النمر.