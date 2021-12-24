عاجل.. التحالف يعلن تنفيذ عملية جوية في صنعاء و الانفجارات تهز العاصمة

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أعلن التحالف العربي تنفيذ عملية جوية في صنعاء، تزامنا مع انتهاء المهلة التي أعطاها لميليشيا الحوثي الإرهابية لإخراج الأسلحة من ملعب الثورة الرياضي في صنعاء.
وقال التحالف في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "راقبنا عمليات نقل أسلحة وجار تدميرها في العاصمة صنعاء"، مضيفا أن "تنفيذ العملية استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية".
وطالب التحالف، المدنيين عدم التجمع او الاقتراب من الموقع المستهدف.
مصادر مأرب برس في صنعاء افادت قبل قليل بأن مقاتلات التحالف العربي نفذت سلسلة من الضربات الجوية استهدفت مواقع المليشيات في العاصمة صنعاء تركزت على معسكر التشريفات بمنطقة الزبيري.
وكان التحالف قد أمهل الميليشيا 6 ساعات لإخراج الأسلحة من ملعب الثورة بصنعاء، مؤكدًا أنه سيفرض على الحوثيين احترام نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني.