ناطق قوات الشرعية يعلّق على مهلة التحالف للحوثيين

الجمعة 24 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 1081

قال المتحدث باسم الجيش الوطني اليمني العميد عبده مجلي مساء اليوم الخميس، إنَّ الميليشيا الحوثية لن تخرج الأسلحة من ملعب الثورة الرياضي.

وأضاف مجلي، بمداخلة لقناة «الإخبارية»، إن الحوثيين يستخدمون الأعيان المدنية في صنعاء لتخزين الأسلحة، وقد أسرفوا في الإجرام والقتل وإطلاق الطائرات والزوارق المفخخة.

وتابع، أن الميليشيات الإرهابية الحوثية الإجرامية لا تأبه بمصالح الشعب اليمني ولا المصالح العربي، وإنما تنفذ الأجندة الإيرانية.

وأكمل، أن مطار صنعاء الدولي استخدم من قبل الميليشيات الحوثية كمنصة لإطلاق الصواريخ، كما أن الحوثيين يستخدمون المواقع المدنية لتخزين الأسلحة.

كان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، حذَّر ميليشيا الحوثي الإرهابية، من أنه سيسقط الحماية عن ملعب الثورة بصنعاء، إذا لم ينصع الحوثيون لأحكام القانون الدولي الإنساني.

وأمهل التحالف الحوثيين 6 ساعات لإخراج الأسلحة وإعادة «العين المدني» إلى حالته الطبيعية.

وأضاف التحالف، أن إسقاط الحماية عن الملعب سيبني على نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني، مطالبًا الحوثيين، بإخراج الأسلحة من ملعب الثورة الرياضي بصنعاء.