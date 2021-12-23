التحالف يكشف عن الاهداف الحوثية التي استهدافها خلال الـ 24 ساعة الماضية في صنعاء

الخميس 23 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلن التحالف العربي اليوم الخميس، حصيلة الأهداف التي استهدفها في العاصمة صنعاء.

وقال التحالف في بيان مقتضب نشرته وكالة "واس" السعودية، على تويتر، إن مقاتلاته استهدفت معسكر الأمن المركزي في صنعاء بضربات وصفها بأنها "موجعة" وأسفرت عن تدمير 7 مخازن للأسلحة والطائرات المسيرة.

وأضاف أن "العملية في صنعاء استجابة فورية بعد تدمير مسيرة أطلقت نحو جازان" مؤكداً أن "استهداف المدنيين يقابله خيار الضربات الجوية وفي إطار القانون الدولي".

وأعلنت قوات التحالف في وقت مبكر اليوم تنفيذ ضربات جوية جديدة لأهداف عسكرية "مشروعة" في العاصمة صنعاء، مطالبا من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.

وفي وقت سابق قال متحدث التحالف العميد ركن تركي المالكي، إن ميليشيات الحوثي تعمدت مهاجمة المدنيين والمطارات في السعودية، مشيراً الى اتخاذ إجراءات قانونية للتعامل مع التهديد عملياتياً.

وأضاف أن ميليشيات الحوثي استخدمت الأعيان المدنية كغطاء لعملياتها العسكرية، مشيراً إلى اتخاذ إجراءات قانونية قبل توجيه ضربات عسكرية في مطار صنعاء، لافتاً الى أن القانون الدولي يجيز رفع الحصانة عن المواقع المدنية.

وفي وقت سابق من مساء اليوم الخميس أنذر تحالف دعم الشرعية في اليمن مليشيا الحوثي المتمردة بسرعة إخراج الأسلحة من ملعب الثورة الرياضي في صنعاء.

وأكد التحالف في بيان مقتضب نشرته وكالة واس أنه سيسقط الحماية عن الملعب إذا لم ينصع الحوثيون لأحكام القانون الدولي الإنساني.

وقد أمهل التحالف المليشيا مهلة ٦ ساعات لإخراج الأسلحة وإعادة العين المدني لحالته الطبيعية، منوها أن المهلة تبدأ من الساعة 8 مساء بتوقيت صنعاء.