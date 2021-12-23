التحالف يكشف عن الاهداف الحوثية التي استهدافها خلال الـ 24 ساعة الماضية في صنعاء عاجل... مهلة 6 ساعات.. التحالف ينذر الحوثي بإخراج الأسلحة من هذا المكان في صنعاء احذروا القاتل الخفي المتواجد في كل بيت ومطبخ ويعد أقذر من المرحاض فورين بوليسي الامريكية تكشف تفاصيل عن زحف تركيا الصامت نحو أفريقيا منصف المرزوقي يقاضي جميع الضالعين في الحكم الغيابي ضده بوتين مرتبكا: لو لم نرفع سعر الفائدة الرئيسي لأصابنا ما أصاب تركيا شابة عربية طالبت الطلاق لأن زوجها يرتدي ملابسها ويذهب بها لعمله الجيش الوطني يطور قدراته المدفعية ويوقع خسائر موجعة في صفوف المليشيات الحوثية توكل كرمان تقيم حفلا تكريميا في الدوحة وتغدق على منتخبنا للناشئين بالهدايا تعرف على النكبة الهائلة التي تعرضت لها المليشيات الحوثية خلال 24 ساعة الماضية بجبهات مارب
أنذر تحالف دعم الشرعية في اليمن مساء اليوم الخميس مليشيا الحوثي المتمردة بسرعة إخراج الأسلحة من ملعب الثورة الرياضي في صنعاء.
وأكد اتحالف أننا سنسقط الحماية عن الملعب إذا لم ينصع الحوثيون لأحكام القانون الدولي الإنساني.
وقد أمهل التحالف المليشيا مهلة ٦ ساعات لإخراج الأسلحة وإعادة العين المدني لحالته الطبيعية، منوها أن المهلة تبدأ من الساعة 8 مساء بتوقيت صنعاء.