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عاجل... مهلة 6 ساعات.. التحالف ينذر الحوثي بإخراج الأسلحة من هذا المكان في صنعاء

الخميس 23 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
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أنذر تحالف دعم الشرعية في اليمن مساء اليوم الخميس مليشيا الحوثي المتمردة بسرعة إخراج الأسلحة من ملعب الثورة الرياضي في صنعاء.

 

وأكد اتحالف أننا سنسقط الحماية عن الملعب إذا لم ينصع الحوثيون لأحكام القانون الدولي الإنساني.

 

وقد أمهل التحالف المليشيا مهلة ٦ ساعات لإخراج الأسلحة وإعادة العين المدني لحالته الطبيعية، منوها أن المهلة تبدأ من الساعة 8 مساء بتوقيت صنعاء.

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