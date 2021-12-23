احذروا القاتل الخفي المتواجد في كل بيت ومطبخ ويعد أقذر من المرحاض فورين بوليسي الامريكية تكشف تفاصيل عن زحف تركيا الصامت نحو أفريقيا منصف المرزوقي يقاضي جميع الضالعين في الحكم الغيابي ضده بوتين مرتبكا: لو لم نرفع سعر الفائدة الرئيسي لأصابنا ما أصاب تركيا شابة عربية طالبت الطلاق لأن زوجها يرتدي ملابسها ويذهب بها لعمله الجيش الوطني يطور قدراته المدفعية ويوقع خسائر موجعة في صفوف المليشيات الحوثية توكل كرمان تقيم حفلا تكريميا في الدوحة وتغدق على منتخبنا للناشئين بالهدايا تعرف على النكبة الهائلة التي تعرضت لها المليشيات الحوثية خلال 24 ساعة الماضية بجبهات مارب ”بناء“ تصرف الدفعة الثالثة من الحوافز النقدية للمعلمين المتطوعين بـ”صالة تعز“ وفاة أربعة من أسرة واحدة كانوا في طريقهم لأداء العمرة
قد يتحول “لوح التقطيع” في المطبخ إلى قاتل غير مرئي، فرغم الاهتمام الكبير بسلامة الغذاء ونظافته إلا أنهم يتجاهلون أحيانا هذا “القاتل الخفي”.
فلوح التقطيع هو عنصر لا بد منه في المطبخ، ونظرًا لأنه يتلامس مع مجموعة متنوعة من الأطعمة على أساس يومي، يمكن أن يصبح أرضًا خصبة للبكتيريا.
وعادةً ما تكون ألواح التقطيع التي نستخدمها يوميًا مصنوعة من الخشب أو الخيزران. تجمع هذه المواد علامات السكاكين وجزيئات الطعام، مما يخلق ظروفًا مواتية لنمو البكتيريا.
فوفقًا لبحث WeChat، يمكن العثور على ما يصل إلى مليوني من المكورات العنقودية وعشرات الآلاف من بكتيريا الإشريكية القولونية على سنتيمتر مربع واحد من سطح لوح التقطيع. وبعد تقطيع المأكولات البحرية، قد تظل الفطريات العقدية على اللوح.
وعند دخول جسم الإنسان، يمكن أن تسبب الإشريكية القولونية والفطريات العقدية التهابات خارج الأمعاء، وإسهال حاد وعواقب أخرى غير سارة.
الأسوأ من ذلك أن العديد من العائلات لا تغير ألواح المطبخ لعدة سنوات، ناهيك عن حقيقة أن البعض يستعمل اللوح ويضعه في مكانها دون حتى غسله، ما يراكم عدد كبير من البكتيريا على هذه الألواح. لذا فإن هذا العنصر يصبح أقذر حقًا من المرحاض.