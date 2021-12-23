الجيش الوطني يطور قدراته المدفعية ويوقع خسائر موجعة في صفوف المليشيات الحوثية

الخميس 23 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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تكبدت مليشيا الحوثي الإيرانية، اليوم الخميس، خسائر كبيرة في العتاد والأرواح إثر قصف مدفعي مركز لقوات الجيش الوطني في جنوب وغرب محافظة مأرب, وهو ما يكشف عن تطور نوعي للجيش الوطني في قدراته المدفعية التي باتت تحقق ننائج ميدانية كبيرة وتكبد المليشيات الحوثية خسائر فادحة.

وبحسب موقع سبتمبر نت، فإن قوات الجيش شنت قصفاً مدفعياً مركزاً، استهدف عدة مواقع للمليشيا الحوثية بعدة مواقع في الجبهة الجنوبية، أسفر عن إعطاب طقمين وسقوط من كانوا على متنهما بين قتيل وجريح.

ونجحت مدفعية الجيش مساء أمس من دك أكثر من خمس اليات عسكرية حوثية في الجبهة الجنوبية أيضا,

وفي الجبهة الغربية، أحرقت مدفعية الجيش دبابة وعدداً من الأطقم التابعة لمليشيا الحوثي الإيرانية في جبهة الكسارة.

وتزامنت المعارك مع سلسلة غارات جوية استهدفت عدة مواقع وتعزيزات للمليشيا الحوثية أدت إلى تدمير 3 عربات و4 أطقم قتالية ومصرع جميع من كانوا على متنها.