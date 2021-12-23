توكل كرمان تقيم حفلا تكريميا في الدوحة وتغدق على منتخبنا للناشئين بالهدايا

الخميس 23 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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كرّمت الحائزة على جائزة "نوبل" للسلام توكل كرمان، اليوم الخميس، منتخب اليمن للناشئين، وذلك بعد أيام من فوزهم بلقب كأس "غرب آسيا".

ومنحت توكل كرمان في الحفل التكريمي التي اقيمت في العاصمة القطرية الدوحة المنتخب الوطني بكل طاقمه بجوال أيفون ومبلغ (5 آلاف) دولار أمريكي كهدية تشجيعية بمناسبة تتويج المنتخب اليمني بلقب كأس "غرب اسيا ",الذي يعد أول مرة في تاريخ المنتخبات اليمنية.

وأشادت توكل كرمان على أداء المنتخب اليمني في البطولة، وقالت إنهم خير من مثّل اليمن وقدمها للعالم كما يستحق في ظل الانكسارات والمعوّقات التي تحيط بالبلاد.

وأضافت كرمان بأن المنتخب وحده استطاع أن يوحّد اليمنيين، وتمكن من زراعة الأمل من جديد في نفوس كل اليمنيين في لحظة مستحيلة وهامة.

وفي المقابل، قال مدرب المنتخب، قيس محمد صالح، إن لفتة السيدة توكل كرمان لتشجيع المنتخب اليمني وتكريمها ليس بجديد، كما وجّه شكره إلى جميع اليمنيين الذين وقفوا خلف المنتخب.

وتحدث عدد من أعضاء الفريق الإداري والفني عن وصول المنتخب إلى نهائي البطولة، وسط أجواء احتفائية مع الأنشودة الوطنية اليمنية، والرقصات الشعبية من قِبل اللاعبين.

وأحرز منتخب اليمن للناشئين لقب بطولة "غرب آسيا" لكرة القدم، عقب تغلّبه في النهائي على نظيره السعودي بركلات الترجيح (3/4)، مهديا الجماهير الرياضية في البلاد فرحة غير مسبوقة بتتويج هو الأول من نوعه في تاريخ الكرة اليمنية.