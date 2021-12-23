تعرف على النكبة الهائلة التي تعرضت لها المليشيات الحوثية خلال 24 ساعة الماضية بجبهات مارب

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، مصرع 310 حوثيا بغارات جوية جديدة للتحالف العربي بمأرب.
وقال التحالف إنه نفذ 36 استهدافا ضد ميليشيا الحوثي في محافظة مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأكد تدمير 28 آلية عسكرية، ومقتل 310 عناصر حوثية باستهدافات في المحافظة بأكبر حصيلة يومية من الخسائر البشرية.
وفي وقت سابق اليوم، قال تحالف دعم الشرعية إنه نفذ ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء استجابة للتهديد.
وأوضح أن العملية بصنعاء استجابة فورية بعد تدمير مسيّرة أطلقت نحو جازان.
مشيرا إلى أنه استهدف معسكر الأمن المركزي بالعاصمة صنعاء بضربات موجعة، ودمر 7 مخازن للطائرات المسيّرة والأسلحة بالمعسكر.