تعرف على النكبة الهائلة التي تعرضت لها المليشيات الحوثية خلال 24 ساعة الماضية بجبهات مارب ”بناء“ تصرف الدفعة الثالثة من الحوافز النقدية للمعلمين المتطوعين بـ”صالة تعز“ وفاة أربعة من أسرة واحدة كانوا في طريقهم لأداء العمرة موقف واضح للتعاون الخليجي بشأن مرجعيات الحل في اليمن ميسي يكرر رقما سلبيا عندما كان في برشلونة دولة خليجية تعلن إجراءات جديدة لسفر المواطنين واستقبال القادمين . الاستخبارات الأمريكية تعلن عن تطور عسكري كبير في السعودية بدعم دولة عظمى الأمم المتحدة تعلن عن عدد من نزحوا في اليمن خلال العام 2021 تناثر شظايا مسيرة حوثية في محيط مطار ابها الدولي نتائج دراسة مسحية رسمية تظهر مؤشرات إنسانية صعبة لأوضاع النازحين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة
تزامنا مع بداية الفصل الدراسي الثاني 2022-2021 ، دشنت "بناء الخيرية" BCFHD صرف الحوافز النقدية لـ 200 معلم ومعلمة من المتطوعين في مديرية صالة بمحافظة تعز، ضمن أنشطة مشروع تحسين الوصول للتعليم الآمن الذي يموله صندوق التمويل الانساني لليمن – YHF.
وتعتبر هذه الدفعة الثالثة من 6 دفعات شهرية للمتطوعين الذين شملهم التدريب خلال الفترة السابقة واستهدف 30 معلم و 170 معلمة .
الجدير بالذكر أن أنشطة المشروع تستهدف 5294 طالب وطالبة، و200 معلم ومعلمة في 13 مدرسة بمديرية صالة بمحافظة تعز.