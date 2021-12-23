”بناء“ تصرف الدفعة الثالثة من الحوافز النقدية للمعلمين المتطوعين بـ”صالة تعز“

الخميس 23 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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تزامنا مع بداية الفصل الدراسي الثاني 2022-2021 ، دشنت "بناء الخيرية" BCFHD صرف الحوافز النقدية لـ 200 معلم ومعلمة من المتطوعين في مديرية صالة بمحافظة تعز، ضمن أنشطة مشروع تحسين الوصول للتعليم الآمن الذي يموله صندوق التمويل الانساني لليمن – YHF.

وتعتبر هذه الدفعة الثالثة من 6 دفعات شهرية للمتطوعين الذين شملهم التدريب خلال الفترة السابقة واستهدف 30 معلم و 170 معلمة .

الجدير بالذكر أن أنشطة المشروع تستهدف 5294 طالب وطالبة، و200 معلم ومعلمة في 13 مدرسة بمديرية صالة بمحافظة تعز.