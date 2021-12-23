دولة خليجية تعلن إجراءات جديدة لسفر المواطنين واستقبال القادمين

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أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت عدم قبول أي راكب قادم الى دولة الكويت إلا بعد تقديم شهادة فحص PCR سلبية تثبت خلوه من فيروس كورونا شريطة أن تكون سارية المفعول 48 ساعة من تاريخ المسحة (الفحص) إلى وقت القبول على الرحلة وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2021/12/26.
وأضاف الطيران المدني في تغيردة على تويتر "لا يسمح بالسفر خارج دولة الكويت للمواطنين الذين مضى عليهم 9 أشهر على تلقيهم الجرعة المكتملة والمعتمدة لدى دولة الكويت".
وبحسب القرار فإن من مضى على تلقيهم الجرعة 9 أشهر سيتم اعتبارهم غير مكتملي التحصين مالم يتلقوا الجرعة التعزيزية ( التنشيطية ) وذلك اعتبارا من يوم الاحد الموافق 2022/1/2.