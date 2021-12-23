الأمم المتحدة تعلن عن عدد من نزحوا في اليمن خلال العام 2021

الخميس 23 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت الأمم المتحدة،اليوم الخميس، إن 150 ألف يمني نزحوا خلال العام 2021.

وأضافت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تغريدة لها عبر تويتر “تستمر العائلات في اليمن في النزوح بسبب القتال وتدهور الاقتصاد”.

وقالت:”في عام 2021 وحده ، اضطر ما يقرب من 150 ألف يمني إلى الفرار؛ معظمهم من مأرب وتعز والحديدة”.

وأردفت “تساعدهم المفوضية وشركاؤها بالمال والمأوى وخدمات الحماية”.