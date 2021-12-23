دولة خليجية تعلن إجراءات جديدة لسفر المواطنين واستقبال القادمين عاجل.. الاستخبارات الأمريكية تعلن عن تطور عسكري كبير في السعودية بدعم دولة عظمى الأمم المتحدة تعلن عن عدد من نزحوا في اليمن خلال العام 2021 تناثر شظايا مسيرة حوثية في محيط مطار ابها الدولي نتائج دراسة مسحية رسمية تظهر مؤشرات إنسانية صعبة لأوضاع النازحين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة ليندر كينغ: الحكومة اليمنية اتخذت خطوات مهمة لتحسين الاستقرار الاقتصادي انكسار حوثي في ”ذنة“ بمأرب عاجل.. ضربات جوية دقيقة تستهدف اهداف عسكرية حوثية في صنعاء البحرية الأمريكية توجه ضربة موجعة لـ وكلاء طهران في اليمن واقعة صادمة..أب يتجرد من مشاعره ويرمي طفلته عارية في الشارع والكلاب تنقذها من الموت
أعلنت الأمم المتحدة،اليوم الخميس، إن 150 ألف يمني نزحوا خلال العام 2021.
وأضافت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تغريدة لها عبر تويتر “تستمر العائلات في اليمن في النزوح بسبب القتال وتدهور الاقتصاد”.
وقالت:”في عام 2021 وحده ، اضطر ما يقرب من 150 ألف يمني إلى الفرار؛ معظمهم من مأرب وتعز والحديدة”.
وأردفت “تساعدهم المفوضية وشركاؤها بالمال والمأوى وخدمات الحماية”.