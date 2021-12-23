الأمم المتحدة تعلن عن عدد من نزحوا في اليمن خلال العام 2021 تناثر شظايا مسيرة حوثية في محيط مطار ابها الدولي نتائج دراسة مسحية رسمية تظهر مؤشرات إنسانية صعبة لأوضاع النازحين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة ليندر كينغ: الحكومة اليمنية اتخذت خطوات مهمة لتحسين الاستقرار الاقتصادي انكسار حوثي في ”ذنة“ بمأرب عاجل.. ضربات جوية دقيقة تستهدف اهداف عسكرية حوثية في صنعاء البحرية الأمريكية توجه ضربة موجعة لـ وكلاء طهران في اليمن واقعة صادمة..أب يتجرد من مشاعره ويرمي طفلته عارية في الشارع والكلاب تنقذها من الموت ما أعراض الإصابة بأوميكرون؟ الأهلي المصري بطلاً للسوبر الإفريقي .. للمرة الثامنة في تاريخه
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الخميس، تدمير طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي.
وكشف عن تناثر شظايا المسيرة التي تم إسقاطها بمحيط مطار أبها دون وقوع إصابات.
وأكد رصد مصدر التهديد والعمل على تحييده وتدميره لحماية المدنيين.
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن مساء الأربعاء، تنفيذ ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء استجابة للتهديد.
كما أوضح أن العملية بصنعاء استجابة فورية بعد تدمير مسيّرة أطلقت نحو جازان، مشيراً إلى أنه استهدف معسكر الأمن المركزي بالعاصمة صنعاء بضربات موجعة، ودمر 7 مخازن للطائرات المسيّرة والأسلحة بالمعسكر.
وطلب التحالف قبيل ذلك من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة في صنعاء.
وأكد التحالف أن استهداف المدنيين يقابله خيار ضربات جوية في إطار القانون الدولي الإنساني.