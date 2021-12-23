ليندر كينغ: الحكومة اليمنية اتخذت خطوات مهمة لتحسين الاستقرار الاقتصادي انكسار حوثي في ”ذنة“ بمأرب عاجل.. ضربات جوية دقيقة تستهدف اهداف عسكرية حوثية في صنعاء البحرية الأمريكية توجه ضربة موجعة لـ وكلاء طهران في اليمن واقعة صادمة..أب يتجرد من مشاعره ويرمي طفلته عارية في الشارع والكلاب تنقذها من الموت ما أعراض الإصابة بأوميكرون؟ الأهلي المصري بطلاً للسوبر الإفريقي .. للمرة الثامنة في تاريخه تصريح مفاجئ من قائد الجيش اللبناني: الفتنة على بعد خطوات ! بسبب كورونا.. ثاني دولة عربية تقترب من الإغلاق العام هذا ما طلبته ابنة «حسن إيرلو» بعد مصرعه بصنعاء
دعا المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، الحكومة اليمنية إلى "التحرك بشكل عاجل أمر مطلوب للتخفيف من معاناة الشعب اليمني".
جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه، الأربعاء، مع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور معين عبدالملك سعيد، وفقا لما نشرته وزارة الخارجية الأمريكية في تغريدات لها على صفحتها في "تويتر".
وأشاد ليندركينغ بالخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لمعالجة الوضع الاقتصادي، مؤكدا أن "الحكومة اليمنية اتخذت خطوات مهمة لتحسين الاستقرار الاقتصادي".
وأعرب عن أمله، "أن يعزز دعم المانحين هذه الخطوات ويمكّن المزيد من الإصلاح".
على صعيد متصل، ناقش المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيم ليندركينغ والمبعوث السويدى الخاص لليمن، بيتر سيمنبي احتجاز الحوثيين غير المقبول لموظفي الولايات المتحدة والأمم المتحدة المحليين في صنعاء.
ووصف ليندركينغ، هذه الإجراءات الحوثية بأنها "إهانة لليمنيين وللمجتمع الدولي بأسره، وتشير إلى عدم احترام الحوثيين لموظفي الحكومة الأجنبية".