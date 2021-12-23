انكسار حوثي في ”ذنة“ بمأرب

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كسرت قوات الجيش والمقاومة الشعبية، فجر اليوم، هجوماً شنته مليشيا الحوثي على مواقعها جنوبي مأرب، شمال شرق اليمن.
وقالت مصادر ميدانية، إن قوات الجيش والمقاومة كسرت خلال الساعات الماضية هجوماً شنته ميليشيا الحوثي الإيرانية في جبهة "ذنة" جنوبي مأرب.
وأضافت أن مليشيا الحوثي تكبّدت خلال المعارك خسائر فادحة في العتاد والأرواح.
إلى ذلك استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية بعدة غارات مواقع وآليات للميليشيا في جبهات القتال جنوبي مأرب.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتكبّد فيه المليشيا خسائر فادحة في العتاد والأرواح بمحافظة مأرب التي تهاجمها منذ عامين دون تحقيق أهدافها.