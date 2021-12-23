عاجل.. ضربات جوية دقيقة تستهدف اهداف عسكرية حوثية في صنعاء

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قال تحالف دعم الشرعية في اليمن إنه نفذ قبل قليل ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء استجابة للتهديد.
وطلب التحالف من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة في صنعاء.
وأكد التحالف أن الحوثيين يختارون الضربات عند محاولاتهم استهداف المدنيين.
مصادر مأرب برس في صنعاء افادت بأن الضربات الجوية التي نفذتها مقاتلات التحالف استهدفت مواقع المليشيات الحوثية في معسكر الأمن المركزي بمنطقة السبعين بالعاصمة صنعاء.