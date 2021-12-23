البحرية الأمريكية توجه ضربة موجعة لـ وكلاء طهران في اليمن

الخميس 23 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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صادرت البحرية الأمريكية، شحنة أسلحة إيرانية كانت في طريقها إلى مليشيات الحوثي الإرهابية عبر سفينة صيد لا يحمل علم أي دولة شمال بحر العرب، حسبما أعلن الفيلق الخامس الأمريكية الأربعاء.

وتضمنت الشحنة 1400 بندقية (AK-47) و226 ألف ذخيرة، حسبما قال البيان، واحتجزت القوات البحرية وخفر السواحل الأسلحة خلال عملية التحقق من العلم.

وغطى مدمر للصواريخ الموجهة والأسلحة والذخيرة التي عُثر عليها، مقدمة المدمرة الأمريكية «USS O’Kane» بعد أن فُردت عليها.

وقال الفيلق الخامس: «... وتم التوصل إلى أن السفينة التي لا تنتمي إلى أي دولة خرجت من إيران ودخلت المياه الدولية عبر خط كان يُستخدم تاريخيًّا لتهريب الأسلحة بشكل غير قانوني للحوثيين في اليمن».

وعرف أفراد طاقم سفينة الصيد التي لا تحمل علم أي دولة بأنفسهم كمواطنين يمنيين وستتم إعادتهم إلى اليمن في حين غرقت سفينة الصيد.

وفي مايو صادرت القوات المشتركة البحرية وخفر السواحل آلاف الأسلحة في المنطقة نفسها كانت في طريقها لمليشيا الحوثي الإيرانية، بما في ذلك صواريخ موجهة مضادة للدبابات وطلقات قذائف أر بي جي، وغيرها.