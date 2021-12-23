عاجل.. ضربات جوية دقيقة تستهدف اهداف عسكرية حوثية في صنعاء البحرية الأمريكية توجه ضربة موجعة لـ وكلاء طهران في اليمن واقعة صادمة..أب يتجرد من مشاعره ويرمي طفلته عارية في الشارع والكلاب تنقذها من الموت ما أعراض الإصابة بأوميكرون؟ الأهلي المصري بطلاً للسوبر الإفريقي .. للمرة الثامنة في تاريخه تصريح مفاجئ من قائد الجيش اللبناني: الفتنة على بعد خطوات ! بسبب كورونا.. ثاني دولة عربية تقترب من الإغلاق العام هذا ما طلبته ابنة «حسن إيرلو» بعد مصرعه بصنعاء ”النفط اليمنية“ تعلن تخفيض سعر البترول بحضور ”علي محسن“ و”معين“.. الرئيس ”هادي“ يلتقي ”بن سلمان“ والملف الاقتصادي على طاولة المباحثات
صادرت البحرية الأمريكية، شحنة أسلحة إيرانية كانت في طريقها إلى مليشيات الحوثي الإرهابية عبر سفينة صيد لا يحمل علم أي دولة شمال بحر العرب، حسبما أعلن الفيلق الخامس الأمريكية الأربعاء.
وتضمنت الشحنة 1400 بندقية (AK-47) و226 ألف ذخيرة، حسبما قال البيان، واحتجزت القوات البحرية وخفر السواحل الأسلحة خلال عملية التحقق من العلم.
وغطى مدمر للصواريخ الموجهة والأسلحة والذخيرة التي عُثر عليها، مقدمة المدمرة الأمريكية «USS O’Kane» بعد أن فُردت عليها.
وقال الفيلق الخامس: «... وتم التوصل إلى أن السفينة التي لا تنتمي إلى أي دولة خرجت من إيران ودخلت المياه الدولية عبر خط كان يُستخدم تاريخيًّا لتهريب الأسلحة بشكل غير قانوني للحوثيين في اليمن».
وعرف أفراد طاقم سفينة الصيد التي لا تحمل علم أي دولة بأنفسهم كمواطنين يمنيين وستتم إعادتهم إلى اليمن في حين غرقت سفينة الصيد.
وفي مايو صادرت القوات المشتركة البحرية وخفر السواحل آلاف الأسلحة في المنطقة نفسها كانت في طريقها لمليشيا الحوثي الإيرانية، بما في ذلك صواريخ موجهة مضادة للدبابات وطلقات قذائف أر بي جي، وغيرها.