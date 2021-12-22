آخر الاخبار

واقعة صادمة..أب يتجرد من مشاعره ويرمي طفلته عارية في الشارع والكلاب تنقذها من الموت ما أعراض الإصابة بأوميكرون؟ الأهلي المصري بطلاً للسوبر الإفريقي .. للمرة الثامنة في تاريخه تصريح مفاجئ من قائد الجيش اللبناني: الفتنة على بعد خطوات ! بسبب كورونا.. ثاني دولة عربية تقترب من الإغلاق العام هذا ما طلبته ابنة «حسن إيرلو» بعد مصرعه بصنعاء ”النفط اليمنية“ تعلن تخفيض سعر البترول بحضور ”علي محسن“ و”معين“.. الرئيس ”هادي“ يلتقي ”بن سلمان“ والملف الاقتصادي على طاولة المباحثات لاعب عمر 54 عاما يتلقى عروضا من 8 أندية تقرير لشبكة CNN: بوتين يحشر الغرب في زاوية ويقول كش ملك

بسبب كورونا.. ثاني دولة عربية تقترب من الإغلاق العام

الأربعاء 22 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 382

 

تتجه المملكة المغربية إلى اتخاذ إجراءات صحية مشددة، منها الإغلاق العام ووضع القادمين في الحجر لمدة 3 أيامن بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

 

وكشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تسجيل 381 إصابة الجديدة المؤكدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 953.297 حالة ، منذ بداية انتشار الفيروس في 2 مارس من العام الماضي.

 

يأتي هذه في الوقت الذي كانت أعلنت فيه السلطات الكويتية أنها قد تضطر إلى فرض الإغلاق الكامل في البلاد، بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا والسلالة الجديدة “أوميكرون”، خاصة وأن مجلس الوزراء اعتمد في اجتماعه اليوم، فرض الحجر المنزلي على العائدين من السفر بسبب انتشار الوباء.

 

وأكدت السلطات أن الحجر المنزلي سيطبق لمدة 10 أيام بعد الوصول مع إمكانية إنهاء الحجر، في حال إجراء فحص PCR بعد 72 ساعة على الأقل من وقت العودة يؤكد سلبة النتيجة وخلو الشخص من أية فيروسات.

إقراء أيضاً
تصريح مفاجئ من قائد الجيش اللبناني: الفتنة على بعد خطوات !
تقرير لشبكة CNN: بوتين يحشر الغرب في زاوية ويقول كش ملك
الموت يفجع الديوان الملكي السعودي وأمير قطر يبعث تعازيه
مبيعات المسيرات التركية لإثيوبيا تثير قلق الإدارة الامريكية
السر الذي قلب موازين الحرب... 3 دول إحداها عربية أنقذت آبي أحمد بسلاح خطير
الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الابن الرابع والأربعين من أبناء الملك سعود
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس