هذا ما طلبته ابنة «حسن إيرلو» بعد مصرعه بصنعاء

الأربعاء 22 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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على غرار ما فعلته زينب سليماني ابنة قاسم سليماني بعد اغتياله في مطلع يناير 2020، طالبت فاطمة إيرلو ابنة حسن إيرلو، الحوثي بأخذ ثأر والدها .

وكانت زينب سليماني قد طالبت عقب مقتل والدها أمين مليشيا حزب الله اللبناني حسن نصر الله بأخذ ثأر والدها وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وقد أكدت ابنة إيرلو مقتل والدها في اليمن، ووصفته بأنه يشبه مقتل قاسم سليماني، والإيرانيون أنفسهم يعترفون بأنه جنرال في الحرس الثوري.

وكان رئيس تحرير موقع مأرب برس الصحفي اليمني أحمد عايض قد اكد في وقت سابق من يوم امس الثلاثاء في منشور عبر حسابه بموقع الفيسبوك نقلاً عن مصدر عسكري بأن رجل طهران وسفيرها في صنعاء "حسن ايرلو"قد لقي مصرعه مع قيادات حوثية رفيعة اثر ضربة جوية نفذتها مقاتلات التحالف العربي خلال عملياتها الجوية الاخيرة في صنعاء.

وكان إيرلو قد لعب دورا حيويا في عمليات نقل المقاتلين من حزب الله اللبناني والحرس الثوري والميليشيات العراقية والأفغانية إلى سوريا، وشارك في معارك حلب ودير الزور وحمص.

وقد انتقل إيرلو سراً من طهران أواخر عام 2020 بعنوان «سفير إيران لدى الحوثيين في اليمن»، وكان يلعب دور القائد العسكري للميليشيات الحوثية، وساهم بنقل المئات من عناصر حزب الله وضباط من الحرس الثوري إلى اليمن.

وأشرف إيرلو شخصيا على سير التطورات الميدانية والعسكرية والأمنية ضد الحكومة الشرعية اليمنية، ووصفه البعض بأنه أصبح الحاكم العسكري للميليشيات الحوثية في اليمن.

فيما يصف الإيرانيون إيرلو بأنه «قاسم سليماني اليمن»، حيث كان دوره كدور سليماني في العراق، ويبدو أن مصيرهما كان مشتركا، بالطريقة التي انتهى فيها دورهما العسكري والأمني.