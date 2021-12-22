”النفط اليمنية“ تعلن تخفيض سعر البترول

الأربعاء 22 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلنت شركة النفط اليمنية بعدن الأربعاء، تخفيض جديد في سعر البنزين اعتبارا من غدا الخميس، بعد تحسن كبير لأسعار صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.



وقالت الشركة في بيان صحافي نشرته بحسابها على الفيسبوك إنه سيتم بيع لتر البترول ابتداء من غداً الخميس ب 660 ريال فيما تباع صفيحة 20 لتر ب 13200ريالا، بدلا عن 18600 ريال لنفس الكمية.



وأضاف أن التخفيض في سعر مادة البترول يأتي للمساهمة في التخفيف عن المواطنين، بينما تبذل الشركة جهودا لاستقرار سوق المشتقات النفطية وتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين.



وفي 14 ديسمبر الحالي، خفضت الشركة بيع الجالون البنزين سعة 20 لترا بنحو 18.600 ريال يمني (13.7) دولار، بدلا من التسعيرة القديمة التي كانت 21.800 ريال (16.1) دولار لنفس الكمية.