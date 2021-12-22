بحضور ”علي محسن“ و”معين“.. الرئيس ”هادي“ يلتقي ”بن سلمان“ والملف الاقتصادي على طاولة المباحثات

الأربعاء 22 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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التقى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مساء الأربعاء، نائب وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز.



وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إن اللقاء الذي حضره نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك؛ "تناول جملة من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك".



وفي اللقاء أكد الرئيس هادي على مكانة العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآفاق تعزيزها وتطويرها، مجدداً تأكيده على واحدية الهدف والمصير المشترك في مواجهة التحديات في مختلف المواقف والظروف.



ولفت هادي إلى التوافق الأخوي الاستراتيجي الدائم بين اليمن والمملكة تجاه القضايا المصيرية في مواجهة التمدد الإيراني ودعم اليمن وشرعيته ووحدته وأمنه واستقراره، وفق الوكالة.



من جانبه أكد نائب وزير الدفاع السعودي، موقف المملكة الداعم لليمن والتزام التحالف بقيادة المملكة بدعم الحكومة والشعب اليمني، ومواصلة الجهود للتوصل إلى حل سلمي مبني على المرجعيات الثلاث، ويلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق ويحافظ على أمن المنطقة.



كما جدد موقف المملكة الدائم في دعم الشرعية اليمنية لمواجهة تمرد وانقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، والحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره.



ولفت بن سلمان إلى دعم المملكة الدائم لليمن وعلى كل المسارات ومنها الجوانب الخدمية والاقتصادية، مباركاً القرارات الأخيرة المتصلة بالإصلاحات في البنك المركزي اليمني بما يُسهم في تحسين الوضع المالي لليمن، مما يشجع في زيادة الدعم الاقتصادي من المملكة والمجتمع الدولي.



كما أشاد نائب وزير الدفاع السعودي، بحكمة الرئيس وحرصه على الحوار لمعالجة القضايا في مختلف المحطات، مؤكداً ان أمن اليمن واستقراره جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المملكة والمنطقة.