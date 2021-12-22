لاعب عمر 54 عاما يتلقى عروضا من 8 أندية تقرير لشبكة CNN: بوتين يحشر الغرب في زاوية ويقول كش ملك تقرير أمريكي يوثق أرقام مهولة ويكشف الحرس الثوري الايراني المسؤول عن تزويد الحوثيين بترسانة متزايدة من الأسلحة والتكنولوجيات العسكرية الحديثة غارة دقيقة لمقاتلات التحالف تنجح في اصطياد القيادي الحوثي ”المتوكل“ و21 آخرين ااشتداد المعارك جنوب وغرب مأرب وخسائر مليشيا الحوثي مضاعفة التسوية بين حاكم دبي والأميرة هيا تكشف عن حياة الترف الخرافية التي يعيشانها الموت يفجع الديوان الملكي السعودي وأمير قطر يبعث تعازيه مبيعات المسيرات التركية لإثيوبيا تثير قلق الإدارة الامريكية برنامج الأغذية العالمي يعلن خفض الحصص الغذائية في اليمن ابتداء من يناير ويوضح السبب وجهاء محافظة شبوة يوجّهون طلبا للرئاسة والحكومة بشأن منشأة بلحاف ويعلنون موقفهم من المحافظ بن عديو
أفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، بأن لاعب كرة القدم، كازويوشي ميورا، البالغ عمره الآن 54 عاما لا ينوي الاعتزال، وأن هناك نحو 8 أندية محلية تسعى للتعاقد معه في الموسم المقبل.
وأصبح المخضرم ميورا، الذي يشتهر باسم "الملك كازو" في بلاده، أكبر لاعب يشارك في دوري الدرجة الأولى الياباني عندما لعب مع يوكوهاما الموسم الماضي، لكنه يتطلع الآن إلى فرص في مكان آخر بعد هبوط فريقه للدرجة الثانية.
ونقلت الوكالة اليابانية عن ميورا، قوله: "أتلقى العديد من العروض من أندية تطمح في الصعود للدرجة الأولى، سيكون عملا صعبا (اتخاذ قرار بشأن النادي الذي سيلعب له)".
وتابع: "أريد تحديد الأهم بالنسبة لي وبعدها اتخاذ قرار صادق مع النفس بناء على مشاعري".
وبدأ ميورا مسيرته مع سانتوس البرازيلي عام 1986 لأن اليابان حينها لم يكن لديها دوري للمحترفين، قبل اللعب لأندية مثل فيردي كاواساكي وجنوىودينامو زغرب وفيسل كوبي.
وصرح ميورا لوكالة "رويترز" في سبتمبر من العام الماضي، بأن شغفه باللعبة لا يتعلق بتسجيل أرقام قياسية جديدة متعلقة بعمره.