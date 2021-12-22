لاعب عمر 54 عاما يتلقى عروضا من 8 أندية تقرير لشبكة CNN: بوتين يحشر الغرب في زاوية ويقول كش ملك تقرير أمريكي يوثق أرقام مهولة ويكشف الحرس الثوري الايراني المسؤول عن تزويد الحوثيين بترسانة متزايدة من الأسلحة والتكنولوجيات العسكرية الحديثة غارة دقيقة لمقاتلات التحالف تنجح في اصطياد القيادي الحوثي ”المتوكل“ و21 آخرين ااشتداد المعارك جنوب وغرب مأرب وخسائر مليشيا الحوثي مضاعفة التسوية بين حاكم دبي والأميرة هيا تكشف عن حياة الترف الخرافية التي يعيشانها الموت يفجع الديوان الملكي السعودي وأمير قطر يبعث تعازيه مبيعات المسيرات التركية لإثيوبيا تثير قلق الإدارة الامريكية برنامج الأغذية العالمي يعلن خفض الحصص الغذائية في اليمن ابتداء من يناير ويوضح السبب وجهاء محافظة شبوة يوجّهون طلبا للرئاسة والحكومة بشأن منشأة بلحاف ويعلنون موقفهم من المحافظ بن عديو
لقي 21عنصرا من مليشيات الحوثي بينهم قيادات ميدانية مصرعهم وأصيب آخرون في ضربات جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية، غربي محافظة تعز جنوبي غربي اليمن.
وقال موقع وزارة الدفاع "سبتمبر"، إن "مقاتلات التحالف استهدفت الليلة الماضية بثلاث غارات تعزيزات للمليشيا الحوثية الإيرانية في منطقة الفازعي، بعزلة اخدوع أسفل، بمديرية مقبنة".
وأضاف، أن "الغارات أسفرت عن مقتل 21 من العناصر الإرهابية الحوثية من بينهم القيادي المدعو عبد السلام يحيى المتوكل" والمنتحل رتبة عقيد مع مرافقيه، وإصابة آخرين واحتراق 3 أطقم بشكل كامل.
بدوره، أعلن تحالف دعم الشرعية إنه نفذ (4) عمليات استهداف بالساحل الغربي، استهدفت (3) آليات عسكرية، ومخازن للذخيرة، والقضاء على أكثر من (30) عنصراً إرهابياً.
ومنذ أكثر من 4 شهور تنفذ مقاتلات التحالف بقيادة السعودية ضربات نوعية ودقيقة على آليات وتجمعات ومخازن أسلحة تابعة لمليشيات الحوثي الإيرانية في مختلف المناطق التي تشهد مواجهات، بالإضافة إلى العاصمة المحتلة صنعاء.