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ااشتداد المعارك جنوب وغرب مأرب وخسائر مليشيا الحوثي مضاعفة

الأربعاء 22 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار
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شهدت جبهات القتال جنوب وغرب محافظة مارب معارك عنيفة خلال الساعات الماضية تكبّدت خلالها مليشيا الحوثي الإيرانية خسائر لا حصر لها بنيران أبطال الجيش والمقاومة وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن أبطال الجيش والمقاومة كسروا هجوماً للمليشيا الإيرانية في جبهة الكسارة وأجبروها على الفرار بعد تكبّدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وفي الجبهات الجنوبية، خاض أبطال الجيش والمقاومة ملاحم بطولية ضد المليشيا الحوثية وألحقوا بها خسائر بشرية ومادية كبيرة منها تدمير ثلاثة أطقم بما عليها من عتاد وأفراد.

وبالتزامن، شن طيران التحالف عدّة غارات استهدفت تجمعات وتعزيزات معادية في مواقع متفرقة جنوب وغرب مارب ونتج عنها خسائر كبيرة في صفوف المليشيا الإيرانية منها تدمير ثلاث عربات مدرّعة ومصرع جميع من كانوا على متنها.

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