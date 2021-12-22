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الموت يفجع الديوان الملكي السعودي وأمير قطر يبعث تعازيه

الأربعاء 22 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مارب برس- وكالات
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بعث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، برقية تعزية إلى العاهل السعودي، في وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، الابن 44 للملك الراحل سعود بن عبدالعزيز.

كما بعث الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، برقية تعزية إلى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

وكان بيان للديوان الملكي السعودي أعلن في وقت سابق من اليوم وفاة الأمير، نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

يشار إلى أن الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز هو الابن الرابع والأربعون لملك السعودية الثاني، سعود بن عبد العزيز آل سعود، وهو متزوج من الأميرة مها بنت عبد العزيز بن عبد الله بن حلوي بن تركي آل سعود، وهي ابنة عمته الأميرة دليل بنت عبد العزيز.

 
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