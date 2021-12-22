مبيعات المسيرات التركية لإثيوبيا تثير قلق الإدارة الامريكية برنامج الأغذية العالمي يعلن خفض الحصص الغذائية في اليمن ابتداء من يناير ويوضح السبب وجهاء محافظة شبوة يوجّهون طلبا للرئاسة والحكومة بشأن منشأة بلحاف ويعلنون موقفهم من المحافظ بن عديو انعكاسات ايجابية لتحسن قيمة العملة وانفراجة اقتصادية وشيكة خلال أيام ضبط شحنة طائرات مسيرة كانت في طريقها إلى منشأة بلحاف بشبوة السر الذي قلب موازين الحرب... 3 دول إحداها عربية أنقذت آبي أحمد بسلاح خطير الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الابن الرابع والأربعين من أبناء الملك سعود كيف تدعم الأمم المتحدة زراعة الألغام الحوثية الصين تفرض عقوبات على مسؤولين أمريكيين حراك دبلوماسي مكثف لدعم الاقتصاد ووقف التصعيد في اليمن
نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين أن هناك خلافات بين واشنطن وأنقرة بشأن مبيعات المسيرات القتالية التركية إلى إثيوبيا وسط أدلة متزايدة على أن أديس أبابا تستخدمها ضد مقاتلي المعارضة.
وقال مسؤول غربي رفيع إن لدى واشنطن "مخاوف إنسانية بالغة" بشأن هذه المبيعات التي قد تتعارض مع القيود الأمريكية على صادرات الأسلحة إلى أديس أبابا.
وفي وقت سابق كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن "النصر العسكري المذهل" الذي حققته القوات الحكومية في إثيوبيا على متمردي "جبهة تحرير تيغراي" مؤخرا، يعود فضله لقيام 3 قوى إقليمية، بينها تركيا، بتزويد أديس أبابا بطائرات مسيرة ضاربة.