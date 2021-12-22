وجهاء محافظة شبوة يوجّهون طلبا للرئاسة والحكومة بشأن منشأة بلحاف ويعلنون موقفهم من المحافظ بن عديو

الأربعاء 22 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-شبوة

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طالب وجهاء وأبناء محافظة شبوة الرئاسة والحكومة بمخاطبة قيادة التحالف للسماح باستئناف تشغيل منشأة بلحاف الغازية.

وأكدوا، في بيان خلال لقاء نظمته السلطة المحلية بمديريات الروضة وميفعة ورضوم امس، أن الحرب مع مليشيا الحوثي هي القضية الأولى التي يجب أن يُجمِع عليها أبناء المحافظة، مشددين على ضرورة دعم وإسناد الجيش والمقاومة.

ورفض البيان تواجد أي مليشيا خارج إطار القانون، أو السعي لتحويل مديرياتهم إلى منطقة صراع من خلال إقامة معسكرات أو تشكيلات لا تتبع الدولة خدمة لأجندات خارجية.

كما اعلنوا وقوفهم إلى جانب السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة، محمد صالح بن عديو.

وترفض القوات الإماراتية تسليم منشأة 'بلحاف' الغازية، كبرى المنشآت الحيوية داخل البلاد، إذ تتمركز فيها منذ العام 2015، وحولتها -حسب اتهامات حقوقية ورسمية- إلى سجن ومكان لتجمع الأسلحة وتدريب المليشيات.