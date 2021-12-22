وجهاء محافظة شبوة يوجّهون طلبا للرئاسة والحكومة بشأن منشأة بلحاف ويعلنون موقفهم من المحافظ بن عديو انعكاسات ايجابية لتحسن قيمة العملة وانفراجة اقتصادية وشيكة خلال أيام ضبط شحنة طائرات مسيرة كانت في طريقها إلى منشأة بلحاف بشبوة السر الذي قلب موازين الحرب... 3 دول إحداها عربية أنقذت آبي أحمد بسلاح خطير الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الابن الرابع والأربعين من أبناء الملك سعود كيف تدعم الأمم المتحدة زراعة الألغام الحوثية الصين تفرض عقوبات على مسؤولين أمريكيين حراك دبلوماسي مكثف لدعم الاقتصاد ووقف التصعيد في اليمن الحكومة اليمنية تعلن التوصل لاتفاق مع ”صندوق النقد“ حول سحب أكثر من نصف مليار دولار وزير الرياضة نايف البكري يشيد بدعم قَطَر لبلاده في لقاء مع نظيره القطري بالدوحة
طالب وجهاء وأبناء محافظة شبوة الرئاسة والحكومة بمخاطبة قيادة التحالف للسماح باستئناف تشغيل منشأة بلحاف الغازية.
وأكدوا، في بيان خلال لقاء نظمته السلطة المحلية بمديريات الروضة وميفعة ورضوم امس، أن الحرب مع مليشيا الحوثي هي القضية الأولى التي يجب أن يُجمِع عليها أبناء المحافظة، مشددين على ضرورة دعم وإسناد الجيش والمقاومة.
ورفض البيان تواجد أي مليشيا خارج إطار القانون، أو السعي لتحويل مديرياتهم إلى منطقة صراع من خلال إقامة معسكرات أو تشكيلات لا تتبع الدولة خدمة لأجندات خارجية.
كما اعلنوا وقوفهم إلى جانب السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة، محمد صالح بن عديو.
وترفض القوات الإماراتية تسليم منشأة 'بلحاف' الغازية، كبرى المنشآت الحيوية داخل البلاد، إذ تتمركز فيها منذ العام 2015، وحولتها -حسب اتهامات حقوقية ورسمية- إلى سجن ومكان لتجمع الأسلحة وتدريب المليشيات.