ضبط شحنة طائرات مسيرة كانت في طريقها إلى منشأة بلحاف بشبوة السر الذي قلب موازين الحرب... 3 دول إحداها عربية أنقذت آبي أحمد بسلاح خطير الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الابن الرابع والأربعين من أبناء الملك سعود كيف تدعم الأمم المتحدة زراعة الألغام الحوثية الصين تفرض عقوبات على مسؤولين أمريكيين حراك دبلوماسي مكثف لدعم الاقتصاد ووقف التصعيد في اليمن الحكومة اليمنية تعلن التوصل لاتفاق مع ”صندوق النقد“ حول سحب أكثر من نصف مليار دولار وزير الرياضة نايف البكري يشيد بدعم قَطَر لبلاده في لقاء مع نظيره القطري بالدوحة مسلحون يغتالون قائدًا عسكريًا بمحافظة أبين موقع ”كيهان“ الإيراني: حسن إيرلو قتل بغارة للتحالف في اليمن
ضبطت القوات الحكومية في محافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن، شحنة طائرات مسيرة كانت في طريقها من مطار الريان بمدينة المكلا إلى ميناء بلحاف، الواقعين تحت سيطرة القوات الإماراتية منذ عدة سنوات.
وقالت مصادر عسكرية، إن القوات الحكومية في منطقة "بير علي"، إنها وأثناء قيامها بمهمة التفتيش الروتينية، يوم الاثنين، ضبطت الطائرات وهي قادمة من مطار الريان بتصاريح "أدوات طبية".
يأتي ذلك بالتزامن مع تحشيد إماراتي لمسلحي الانتقالي في المحافظة ضمن مخطط لتفجير الوضع عسكرياً هروباً من الضغوط الشعبية والرسمية لإخلاء منشأة بلحاف الغازية.
وتسيطر القوات الإماراتية على مطار الريان الدولي بحضرموت ومنشأة بلحاف النفطية منذ عدة سنوات وتتخذ منهما قاعدة عسكرية.