ضبط شحنة طائرات مسيرة كانت في طريقها إلى منشأة بلحاف بشبوة

الأربعاء 22 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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ضبطت القوات الحكومية في محافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن، شحنة طائرات مسيرة كانت في طريقها من مطار الريان بمدينة المكلا إلى ميناء بلحاف، الواقعين تحت سيطرة القوات الإماراتية منذ عدة سنوات.



وقالت مصادر عسكرية، إن القوات الحكومية في منطقة "بير علي"، إنها وأثناء قيامها بمهمة التفتيش الروتينية، يوم الاثنين، ضبطت الطائرات وهي قادمة من مطار الريان بتصاريح "أدوات طبية".



يأتي ذلك بالتزامن مع تحشيد إماراتي لمسلحي الانتقالي في المحافظة ضمن مخطط لتفجير الوضع عسكرياً هروباً من الضغوط الشعبية والرسمية لإخلاء منشأة بلحاف الغازية.



وتسيطر القوات الإماراتية على مطار الريان الدولي بحضرموت ومنشأة بلحاف النفطية منذ عدة سنوات وتتخذ منهما قاعدة عسكرية.