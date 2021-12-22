الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الابن الرابع والأربعين من أبناء الملك سعود

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أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأربعاء وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز، الابن الرابع والأربعين من أبناء الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود.
وقال الديوان الملكي السعودي، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية-واس ، إن الصلاة على الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز ستكون بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.
ونعى عدة أمراء على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الأمير نهار بن سعود،، داعين له بالمغفرة والرحمة، ولمحبيه بالصبر.
يشار إلى أن الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز هو الابن الرابع والأربعون لملك السعودية الثاني، سعود بن عبد العزيز آل سعود، وهو متزوج من الأميرة مها بنت عبد العزيز بن عبد الله بن حلوي بن تركي آل سعود، وهي ابنة عمته الأميرة دليل بنت عبد العزيز