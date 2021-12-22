وزير الرياضة نايف البكري يشيد بدعم قَطَر لبلاده في لقاء مع نظيره القطري بالدوحة

الأربعاء 22 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أشاد وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري، الثلاثاء، بالتسهيلات التي تقدمها دولة قطر للرياضة اليمنية ولا سيما دعم الاتحادات الرياضية في بلاده.

جاء ذلك في لقاء جمع الوزير اليمني مع نظيره القطري صلاح العلي في العاصمة القطرية الدوحة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وبحسب المصدر، "بحث اللقاء التعاون بين البلدين في المجال الرياضي، كما تطرق الجانبان إلى أهمية تطوير العمل في مجال الشباب والرياضة، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الرياضة في البلدين، وضرورة تنسيق الجهود وبما يحقق الأهداف المرجوة".

وفي اللقاء أشار الوزير البكري إلى "التسهيلات التي ستقدمها قطر للرياضة اليمنية، وفي مقدمتها استضافة معسكر المنتخب الوطني للناشئين، بالإضافة إلى استقبال البعثات الرياضية اليمنية المختلفة".

وتابع "هذا فضلا عن دعم الاتحادات الرياضية في اليمن بالمستلزمات الرياضية المختلفة، والاستفادة مما تقدمه أكاديمية اسباير القطرية" كما تم الاتفاق بين الجانبين على استقبال البعثات الرياضية اليمنية في قطر، وتعزيز قدراتها بكل ما تقدمه الأكاديمية في مجال التدريب والتأهيل، وفق المصدر نفسه.

وكان وزير الشباب والرياضة اليمني، قد وصل العاصمة الدوحة السبت الماضي، بدعوة من وزارة الرياضة هناك، لحضور نهائي كأس العرب 2021، التي توج بلقبها منتخب الجزائر