مسلحون يغتالون قائدًا عسكريًا بمحافظة أبين

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اغتال مسلحون مجهولون ؛ مساء الثلاثاء؛ قائد وحدة الطوارئ في قوات الأمن الخاصة( حكومية ) بمحافظة أبين؛ جنوبي البلاد؛ وفق مصدر أمني.
وقال المصدر مفضلا عدم ذكر اسمه؛ للأناضول؛ إن مسلحين يستقلون سيارة نوع "هايلوكس" أطلقوا النيران على قائد وحدة الطوارئ في قوات الأمن الخاصة، صالح المحضار، بمدينة شقرة؛ شرقي عاصمة المحافظة(زنجبار) ".
وأضاف؛ "أصيب المحضار بأربع رصاصات في رأسه اردته قتيلا على الفور ؛ فيما فر المسلحون إلى جهة غير معلومة