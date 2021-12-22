موقع ”كيهان“ الإيراني: حسن إيرلو قتل بغارة للتحالف في اليمن

الأربعاء 22 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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كشف موقع "كيهان" الإيراني يوم الثلاثاء أن السفير الإيراني لدى جماعة الحوثي حسن إيرلو، أصيب بغارة جوية للتحالف العربي في اليمن.

وأكد الموقع الإيراني أن طهران أجلت حسن إيرلو على نحو مفاجئ ما أثار موجة من التكهنات حول أسباب القرار وتوقيته، قبل أن تعلن وزارة الخارجية الإيرانية وفاته جراء تأثره بالإصابة بكورونا.

ونقل الموقع عن مصادر وصفها بالمطلعة، إن إيرلو أصيب بجروح في قصف للتحالف في مناطق الصراع مع الحوثيين، وإن مغادرته اليمن للعلاج جراء إصابته بفيروس كورونا هي أخبار كاذبة.

والسبت نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده نبأ إقالة إيرلو أو إصابته في هجمات قوات التحالف بقيادة السعودية، وقال إن هذه الادعاءات افتراءات وتلفيقات إعلامية.

وامس أعلن سعيد خطيب زاده وفاة السفير الإيراني لدى حكومة صنعاء (حكومة الحوثيين) حسن إيرلو، إثر مضاعفات فيروس كورونا.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: "الشهيد حسن إيرلو الذي كان أيضا من المحاربين القدامى في الحرب الكيماوية، أصيب بفيروس كورونا في مكان مهمته، وبسبب التعاون المتأخر من بعض الدول، عاد للأسف إلى البلاد في ظروف غير مواتية، واستشهد صباح اليوم".