التحالف يرد على تصريحات إيران حول إخلاء سفيرها لدى الحوثي وتكشف التفاصيل الحوثيون يغلقون مطار صنعاء بعد خروج عن الجاهزية والتحالف يعلن وجهات بديلة لإستقبال الطائرات الإغاثية 5 آلام مرتبطة بالشتاء.. وخبيرة تحدد آلية تمنع تفاقم الأوجاع محمد صلاح يضع شرطًا «مثيرًا» أمام ليفربول من أجل تجديد عقده خسارة موجعة سيخرج نزيفها تدريجياً.. تفاصيل ومفاجآت جديدة يكشف عنها صحفي يمني بشأن كواليس مصرع رجل «طهران» بصنعاء واشنطن تستعد لإعلان فشل المفاوضات مع إيران في ظل إغلاق الحوثيين لمطار صنعاء.. التحالف يحدد مطارات بديلة لاستقبال الطائرات الأممية ونقل الإغاثة لليمن لن تصدق الفوائد المذهلة لحليب الإبل علماء يابانيون يكشفون علاجا للشيخوخة والأمراض المرتبطة بها ”معين عبدالملك“ يزف البشرى ويكشف عن دعم سعودي للاقتصاد اليمني ويزيح الستار عن ”خطة إصلاحية شاملة وكبيرة“
أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن أن تصريحات وزير الخارجية الإيراني بشأن إخلا سفيرها لدى المليشيات الحوثية حسن إيرلو عارية من الصحة ولا تثمن المواقف الإنسانية للتحالف".
وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف تابعت ما تناقلته بعض الوكالات الإعلامية من تصريحات مسيئة لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان لموقف التحالف الإنساني والمتعلق بإخلاء المدعو حسن إيرلو أحد ضباط الحرس الثوري الإيراني من اليمن.
وأوضح العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف، وتنفيذاً للتوجيه الكريم من القيادة أيدها الله بالمملكة، باشرت تسهيل نقل المذكور لاعتبارات إنسانية تقديراً لوساطة دبلوماسية من الأشقاء في سلطنة عمان وجمهورية العراق بعد أقل من 48 ساعة من الإبلاغ عن حالته الصحية.
وأضاف العميد المالكي أن هذه التصريحات المسيئة للمملكة تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية، ولا تثمن موقف التحالف الإنساني والنبيل في إخلاء المذكور من (صنعاء) إلى (البصرة)، كما أنها تصريحات غير مستغربة من المسؤولين الإيرانيين وتأتي في سياق سلوك الدبلوماسية الإيرانية بدخول المذكور لليمن بطريقة غير شرعية وقيامه بدعم الفوضى والقتال باليمن.
وبيّن العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف قدمت كافة التسهيلات والتصاريح الخاصة بالعبور، وكذلك الدعم اللوجستي لطائرة الإخلاء الطبي التابعة للقوات الجوية العراقية من نوع (سي-130)، وهي المرة الثانية لإخلاء مواطن إيراني مرتبط بالعمليات القتالية باليمن، بعد إخلاء أحد أفراد السفينة الإيرانية العسكرية (سافيز ) بالبحر الأحمر في العام (2019م) من قبل القوات الجوية الملكية السعودية من على متن السفينة ونقله للعلاج بأحد المستشفيات بالمملكة لفترة طويلة جراء وضعه الصحي المتدهور، ومن ثم نقله عبر طائرة إخلاء طبي سعودية إلى مسقط بعد وساطة من الأشقاء في سلطنة عمان لإعادته وتسليمه لدولته (إيران).
واختتم العميد المالكي تصريحه بتأكيد استمرار نهج المملكة والتحالف الثابت في تطبيق القيم والمبادئ الإنسانية الراسخة رغم ما تنتهجه إيران من سلوك غير حضاري وغير إنساني