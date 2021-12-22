التحالف يرد على تصريحات إيران حول إخلاء سفيرها لدى الحوثي وتكشف التفاصيل الحوثيون يغلقون مطار صنعاء بعد خروج عن الجاهزية والتحالف يعلن وجهات بديلة لإستقبال الطائرات الإغاثية 5 آلام مرتبطة بالشتاء.. وخبيرة تحدد آلية تمنع تفاقم الأوجاع محمد صلاح يضع شرطًا «مثيرًا» أمام ليفربول من أجل تجديد عقده خسارة موجعة سيخرج نزيفها تدريجياً.. تفاصيل ومفاجآت جديدة يكشف عنها صحفي يمني بشأن كواليس مصرع رجل «طهران» بصنعاء واشنطن تستعد لإعلان فشل المفاوضات مع إيران في ظل إغلاق الحوثيين لمطار صنعاء.. التحالف يحدد مطارات بديلة لاستقبال الطائرات الأممية ونقل الإغاثة لليمن لن تصدق الفوائد المذهلة لحليب الإبل علماء يابانيون يكشفون علاجا للشيخوخة والأمراض المرتبطة بها ”معين عبدالملك“ يزف البشرى ويكشف عن دعم سعودي للاقتصاد اليمني ويزيح الستار عن ”خطة إصلاحية شاملة وكبيرة“
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، جاهزية المطارات السعودية لاستقبال الطائرات الإغاثية، بعدما قررت الميليشيات الحوثية إغلاق مطار صنعاء.
وأوضح التحالف في بيان، أن المطارات اليمنية الأخرى «خيار لوجهة طائرات الإغاثة، وأنه جارِ التنسيق مع الحكومة اليمنية».
وأكد التحالف، أن الميليشيات الحوثية أغلقت مطار صنعاء أمام طائرات المنظمات الأممية والدولية بدءاً من 19 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وجاء هذا تزامناً مع تصاعد المعارك بين الجيش اليمني والميليشيات.
وأعلن التحالف، أنه نفذ 40 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب والجوف خلال 24 ساعة؛ ما أدى إلى تدمير 29 آلية عسكرية والقضاء على أكثر من 250 إرهابياً.