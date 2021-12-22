الحوثيون يغلقون مطار صنعاء بعد خروج عن الجاهزية والتحالف يعلن وجهات بديلة لإستقبال الطائرات الإغاثية

الأربعاء 22 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، جاهزية المطارات السعودية لاستقبال الطائرات الإغاثية، بعدما قررت الميليشيات الحوثية إغلاق مطار صنعاء.

وأوضح التحالف في بيان، أن المطارات اليمنية الأخرى «خيار لوجهة طائرات الإغاثة، وأنه جارِ التنسيق مع الحكومة اليمنية».

وأكد التحالف، أن الميليشيات الحوثية أغلقت مطار صنعاء أمام طائرات المنظمات الأممية والدولية بدءاً من 19 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

وجاء هذا تزامناً مع تصاعد المعارك بين الجيش اليمني والميليشيات.

وأعلن التحالف، أنه نفذ 40 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب والجوف خلال 24 ساعة؛ ما أدى إلى تدمير 29 آلية عسكرية والقضاء على أكثر من 250 إرهابياً.