5 آلام مرتبطة بالشتاء.. وخبيرة تحدد آلية تمنع تفاقم الأوجاع

الأربعاء 22 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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يرتبط فصل الشتاء بآلام عديدة للجسم، تشمل البشرة والعضلات والمفاصل والركبتين والكاحل.

من جانبها قدمت المعالجة المهنية جولي جينينغز،- وفق روسيا اليوم - آلية تمنع تفاقم الأوجاع والآلام بهذا الموسم كالتالي:

تجنب الوضع السيئ للجلوس خلال العمل في المنزل، لأنه قد يؤدي إلى تدهور العمود الفقري وآلام في الرقبة والظهر والكتفين.

يجب حال الجلوس، تجنب التراخي والتأكد من الوضع التصاعدي، مع استرخاء الكتفين، ووضع القدمين على الأرض.

أخذ فترات راحة منتظمة أثناء العمل واستخدام كرة اليوجا كبديل للأريكة أثناء مشاهدة التلفزيون.

ممارسة التمارين ثلث ساعة يوميا للحفاظ على تنشيط العضلات، والتمدد يوميا لتخفيف الشد وإرخاء العضلات.

تعديل وضعية الجلوس وتجنب التمارين عالية التأثير التي قد تسبب مزيدا من الضرر لألم الورك.

ممارسة الأنشطة ذات التأثير الأقل مثل اليوغا أو السباحة لتخفيف أي تصلب وبناء قوة العضلات.

تجنب الجلوس في نفس الوضع لفترات طويلة واستخدم تمارين التمدد اللطيفة لتخفيف آلام المفاصل والعضلات.

مراعاة الوضعية الجيدة ضرورية لمحاذاة المفاصل في الجسم، وخاصة الركبتين. وبحال تعمد الوضعية السيئة تبدأ العضلات والأوتار في التصلب ما يتسبب في آلام وأوجاع.

يضمن المشي في فصل الشتاء وتمارين التمدد اللطيفة التخلص من ألم الركبة للمساعدة في تحسين المرونة ونطاق حركتك أثناء إرخاء العضلات المشدودة.

لصحة العظام والأربطة في القدم والكاحل ومشاكل الدورة الدموية يعد المشي خيارا أفضل.

للتخفيف من الأوجاع والآلام في اليد والمعصم، يفضل إبقاء الكتفين مسترخيتين عند الوقوف والمشي والجلوس.

يجب تجنب الحركات المتكررة والمرهقة، بالإضافة إلى أخذ فترات راحة متكررة من جهاز الكمبيوتر وتجنب الوصول إلى لوحة المفاتيح بيد واحدة.