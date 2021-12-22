5 آلام مرتبطة بالشتاء.. وخبيرة تحدد آلية تمنع تفاقم الأوجاع محمد صلاح يضع شرطًا «مثيرًا» أمام ليفربول من أجل تجديد عقده خسارة موجعة سيخرج نزيفها تدريجياً.. تفاصيل ومفاجآت جديدة يكشف عنها صحفي يمني بشأن كواليس مصرع رجل «طهران» بصنعاء واشنطن تستعد لإعلان فشل المفاوضات مع إيران في ظل إغلاق الحوثيين لمطار صنعاء.. التحالف يحدد مطارات بديلة لاستقبال الطائرات الأممية ونقل الإغاثة لليمن لن تصدق الفوائد المذهلة لحليب الإبل علماء يابانيون يكشفون علاجا للشيخوخة والأمراض المرتبطة بها ”معين عبدالملك“ يزف البشرى ويكشف عن دعم سعودي للاقتصاد اليمني ويزيح الستار عن ”خطة إصلاحية شاملة وكبيرة“ هذا هو النموذج الاقتصادي الجديد الذي يصر عليه أردوغان المبعوثان الأمريكي والسويدي يناقشان احترام الحوثيين والإهانة التي تعرض لها المجتمع الدولي
وضع الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، شرطًا مثيرًا أمام إدارة ناديه من أجل الموافقة على تجديد تعاقده مع الريدز والاستمرار داخل قلعة «آنفيلد».
ويسعى ليفربول لتجديد عقد محمد صلاح خاصة وأنه شارف على الانتهاء خلال صيف 2023، وخوفًا من الرحيل لأحد الأندية التي تطلب ضمه.
وحسب ما ذكرته شبكة «سكاي سبورت ألمانيا» فالدولي المصري اشترط على إدارة ناديه التعاقد مع صفقات هجومية جديدة ونارية، من أجل الاستمرار مع ليفربول.
وأضافت الشبكة الألمانية أن شرط صلاح يأتي في سبيل تعزيز هجوم الفريق، وتحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية.
وأشارت «سكاي سبورت ألمانيا» أن شرط صلاح فتح الباب أمام ليفربول للتحرك من أجل التفاوض مع إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند.
وأكدت الشبكة أنه في حالة تعاقد النادي الإنجليزي مع هالاند ستكون نسبة استمرار صلاح داخل «آنفيلد» كبيرة للغاية.