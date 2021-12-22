آخر الاخبار

5 آلام مرتبطة بالشتاء.. وخبيرة تحدد آلية تمنع تفاقم الأوجاع محمد صلاح يضع شرطًا «مثيرًا» أمام ليفربول من أجل تجديد عقده خسارة موجعة سيخرج نزيفها تدريجياً.. تفاصيل ومفاجآت جديدة يكشف عنها صحفي يمني بشأن كواليس مصرع رجل «طهران» بصنعاء واشنطن تستعد لإعلان فشل المفاوضات مع إيران في ظل إغلاق الحوثيين لمطار صنعاء.. التحالف يحدد مطارات بديلة لاستقبال الطائرات الأممية ونقل الإغاثة لليمن لن تصدق الفوائد المذهلة لحليب الإبل علماء يابانيون يكشفون علاجا للشيخوخة والأمراض المرتبطة بها ”معين عبدالملك“ يزف البشرى ويكشف عن دعم سعودي للاقتصاد اليمني ويزيح الستار عن ”خطة إصلاحية شاملة وكبيرة“ هذا هو النموذج الاقتصادي الجديد الذي يصر عليه أردوغان المبعوثان الأمريكي والسويدي يناقشان احترام الحوثيين والإهانة التي تعرض لها المجتمع الدولي

محمد صلاح يضع شرطًا «مثيرًا» أمام ليفربول من أجل تجديد عقده

الأربعاء 22 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 385

 

وضع الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، شرطًا مثيرًا أمام إدارة ناديه من أجل الموافقة على تجديد تعاقده مع الريدز والاستمرار داخل قلعة «آنفيلد».

 

ويسعى ليفربول لتجديد عقد محمد صلاح خاصة وأنه شارف على الانتهاء خلال صيف 2023، وخوفًا من الرحيل لأحد الأندية التي تطلب ضمه.

 

وحسب ما ذكرته شبكة «سكاي سبورت ألمانيا» فالدولي المصري اشترط على إدارة ناديه التعاقد مع صفقات هجومية جديدة ونارية، من أجل الاستمرار مع ليفربول.

 

وأضافت الشبكة الألمانية أن شرط صلاح يأتي في سبيل تعزيز هجوم الفريق، وتحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية.

 

وأشارت «سكاي سبورت ألمانيا» أن شرط صلاح فتح الباب أمام ليفربول للتحرك من أجل التفاوض مع إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند.

 

وأكدت الشبكة أنه في حالة تعاقد النادي الإنجليزي مع هالاند ستكون نسبة استمرار صلاح داخل «آنفيلد» كبيرة للغاية.

إقراء أيضاً
اتحاد كرة القدم لدولة شهيرة يعلن إقامة كأس السوبر في قطر
الفرعون محمد صلاح على أعتاب إنجاز استثنائي أمام توتنهام الليلة
تعرف على افضل ثلاثة لاعبين في كأس العرب والفائز بلقب هداف البطولة ولمن ذهبت جائز
محمد بن راشد يبارك لـ الشقيقة قطر ويهنئ الجزائر ويشيد بتونس
خطأ فادح خلال حفل تتويج كأس العرب..
المنتخب الجزائري يتوج بطلاً لبطولة كأس العرب بعد فوزه على نظيره التونسي بهدفين
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة الرياضة

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس