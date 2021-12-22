محمد صلاح يضع شرطًا «مثيرًا» أمام ليفربول من أجل تجديد عقده

الأربعاء 22 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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وضع الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، شرطًا مثيرًا أمام إدارة ناديه من أجل الموافقة على تجديد تعاقده مع الريدز والاستمرار داخل قلعة «آنفيلد».

ويسعى ليفربول لتجديد عقد محمد صلاح خاصة وأنه شارف على الانتهاء خلال صيف 2023، وخوفًا من الرحيل لأحد الأندية التي تطلب ضمه.

وحسب ما ذكرته شبكة «سكاي سبورت ألمانيا» فالدولي المصري اشترط على إدارة ناديه التعاقد مع صفقات هجومية جديدة ونارية، من أجل الاستمرار مع ليفربول.

وأضافت الشبكة الألمانية أن شرط صلاح يأتي في سبيل تعزيز هجوم الفريق، وتحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية.

وأشارت «سكاي سبورت ألمانيا» أن شرط صلاح فتح الباب أمام ليفربول للتحرك من أجل التفاوض مع إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند.

وأكدت الشبكة أنه في حالة تعاقد النادي الإنجليزي مع هالاند ستكون نسبة استمرار صلاح داخل «آنفيلد» كبيرة للغاية.