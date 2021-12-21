واشنطن تستعد لإعلان فشل المفاوضات مع إيران

الثلاثاء 21 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تعمل على إعداد خطوات جديدة تجاه إيران، ستتخذها في حال فشل المفاوضات حول الملف النووي في فيينا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، الإثنين، إنه بناء على موقف إيران من الجولة الأخيرة من المفاوضات، كلف الرئيس جو بايدن الفريق الخاص بالأمن الوطني بأن يكون مستعدًا لفشل الدبلوماسية والنظر في خيارات أخرى.

وأضافت ساكي أن هذا العمل جارٍ، وهناك أيضًا مشاورات بهذا الشأن مع العديد من الشركاء حول العالم.

يأتي ذلك فيما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، سعي إيران إلى كسب الوقت فقط من خلال مفاوضاتها في فيينا.

وأضاف جانتس أن إيران تدخل في المفاوضات دون أوراق مساومة حقيقية، موضحًا أنها تعمل على كسب أكبر قدر ممكن أو خسارة أقل قدر ممكن في المجالين النووي والاقتصادي.