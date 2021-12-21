في ظل إغلاق الحوثيين لمطار صنعاء.. التحالف يحدد مطارات بديلة لاستقبال الطائرات الأممية ونقل الإغاثة لليمن

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قال تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الثلاثاء إن مطارات المملكة جاهزة لاستقبال الطائرات الإغاثية في ظل إغلاق الحوثيين لمطار صنعاء.
وأضاف أننامستعدون لنقل الإغاثة الإنسانية من نقاط الوصول للداخل اليمني بإشراف أممي.
وأوضح أن الحوثيين أغلقوا مطار صنعاء أمام الطائرات الأممية والدولية منذ 19 ديسمبر.