”معين عبدالملك“ يزف البشرى ويكشف عن دعم سعودي للاقتصاد اليمني ويزيح الستار عن ”خطة إصلاحية شاملة وكبيرة“

الثلاثاء 21 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ الشرق الأوسط

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كشف رئيس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبد الملك، الثلاثاء، عن تلقي حكومته رسائل دعم قوية من السعودية ستدعم الاستقرار الاقتصادي، واصفاً لقاءه بالأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، بأنه كان إيجابياً ومثمراً.



وقال عبد الملك في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن "رسائل الدعم التي تلقتها الحكومة اليمنية ستنعكس على تحقيق الاستقرار الاقتصادي"، مشيراً إلى المواقف الداعمة لليمن وشعبها غير المستغرب من قيادة السعودية وشعبها.



وأوضح أن رسائل الدعم القوية والإيجابية التي تلقتها الحكومة مؤخراً من السعودية ومن مجلس الأمن والرباعية الدولية والدول الشقيقة والصديقة، وشركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة، ستنعكس بقوة على إسناد جهود الحكومة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي وتخفيف معاناة الشعب اليمني على امتداد الوطن".



ووصف عبد الملك نتائج لقائه الأخير مع نائب وزير الدفاع السعودي، بـ"الإيجابية والمثمرة"، وقال:"تم خلال اللقاء مناقشة مختلف المواضيع والمستجدات في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، وهناك تطابق في وجهات النظر حول كثير من المعالجات المطلوب العمل عليها بشكل مشترك لتجاوزها بشكل عاجل".



وأضاف، أنه لقي خلال لقائه بالأمير خالد بن سلمان "فهماً عميقاً للتحديات التي تواجهها الحكومة، خاصة في الجانب الاقتصادي والوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه الشعب اليمني، وحرص المملكة على العمل مع الحكومة لاستكمال مسار الإصلاحات، وإسناد ذلك بزيادة الدعم الاقتصادي، وتشجيع المانحين الآخرين للمشاركة فيه لدعم الحكومة اليمنية".



كما شدد رئيس الوزراء على أهمية إسناد جهود الحكومة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وضبط أسعار الصرف، باعتبارها معركة لا تقل أهمية عن مواجهة مشروع إيران الدموي في اليمن عبر وكلائها من ميليشيا الحوثي، على حد تعبيره.



وتابع: "هذه المعركة مصيرية ووجودية للعرب جميعاً، ويقف معنا الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية بقوة في هذه المعركة، مثلما يقفون معنا اقتصادياً وإنسانياً وسياسياً".



ولفت إلى أن هناك مسؤولية تقع على عاتق القوى السياسية كافة في اليمن لاستيعاب حساسية المرحلة، وتجاوز المصالح الضيقة وتوحيد الصفوف لمواجهة ميليشيا الحوثي ومشروع إيران في المنطقة، والابتعاد عن أي مغامرات تؤثر على الاستقرار السياسي والمعركة الوطنية لليمنيين"، محذرا من أن الدعم الدولي للحكومة بما في ذلك الدعم الاقتصادي مرهون بعمل الحكومة واستقرارها في العاصمة المؤقتة عدن.



وذكر عبد الملك، أن الإصلاحات التي اتُخذت انعكست بـ"تسجيل تراجع ملحوظ وكبير للعملات الأجنبية أمام الريال اليمني، وخطة الحكومة للوصول به إلى المستوى الطبيعي مع السير في عملية الإصلاحات والدعم الدولي المتوقع لذلك".



وتابع: "لدينا خطة إصلاحية شاملة وكبيرة بما فيها تعزيز الإيرادات وترشيد النفقات ومكافحة الفساد، وتوريد جميع الإيرادات إلى الحساب العام للحكومة، إضافة إلى تفعيل عمل مؤسسات الدولة ومنظومة النزاهة ومكافحة الفساد، وتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي، ولن نتوانى عن القيام بأي إصلاحات تستهدف تجاوز الاختلالات، سواء في الجوانب المالية أو الإدارية".



وكان بن سلمان التقى عبد الملك مساء أول من أمس، في الرياض، وبحث معه جهود المملكة ومبادراتها الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في اليمن، مؤكداً التزام التحالف بقيادة المملكة دعم الحكومة والشعب اليمني، مشيراً إلى أن بلاده تراقب الوضع الاقتصادي الصعب وترحب بخطوات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة اليمنية.