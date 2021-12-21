لن تصدق الفوائد المذهلة لحليب الإبل علماء يابانيون يكشفون علاجا للشيخوخة والأمراض المرتبطة بها ”معين عبدالملك“ يزف البشرى ويكشف عن دعم سعودي للاقتصاد اليمني ويزيح الستار عن ”خطة إصلاحية شاملة وكبيرة“ هذا هو النموذج الاقتصادي الجديد الذي يصر عليه أردوغان المبعوثان الأمريكي والسويدي يناقشان احترام الحوثيين والإهانة التي تعرض لها المجتمع الدولي بسبب حسن ايرلو .. ايران تتوعد السعودية بتحرك ضدها وفق المعاهدات الدولية وتكشف تفاصيل جديدة الفريق الركن صغير بن عزيز يطالب برعاية المعاقين ودعمهم بكل الوسائل كيف نجح أردوغان في خلط الأوراق الاقتصادية مجدداً وتسبب في صعود صاروخي لليرة التركية؟ سمو الاميرة تنتصر على حاكم دبي وحكم قضائي بدفع 554 مليون جنيه إسترليني مقتل 250 حوثيا في مأرب والجوف خلال يوم
ناقش المبعوث الامريكي الخاص لليمن تيم ليندركنج الثلاثاء، مع المبعوث السويدي بيتر سيمنيبي استمرار احتجاز الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة في صنعاء.
وقالت الخارجية الأمريكية -في تغريدة لها على تويتر- إن مبعوثها الخاص ناقش مع سيمنيبي استمرار احتجاز الحوثيين غير المقبول لموظفي الأمم المتحدة المحليين في صنعاء.
وأضافت أن الجانبين أكدا أن هذه التصرفات إهانة لليمنيين وللمجتمع الدولي بأسره، مشيران إلى أن هذا الإجراء يشير إلى عدم احترام الحوثيين لموظفي الحكومة الأجنبية.