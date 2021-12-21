المبعوثان الأمريكي والسويدي يناقشان احترام الحوثيين والإهانة التي تعرض لها المجتمع الدولي

الثلاثاء 21 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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ناقش المبعوث الامريكي الخاص لليمن تيم ليندركنج الثلاثاء، مع المبعوث السويدي بيتر سيمنيبي استمرار احتجاز الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة في صنعاء.

وقالت الخارجية الأمريكية -في تغريدة لها على تويتر- إن مبعوثها الخاص ناقش مع سيمنيبي استمرار احتجاز الحوثيين غير المقبول لموظفي الأمم المتحدة المحليين في صنعاء.

وأضافت أن الجانبين أكدا أن هذه التصرفات إهانة لليمنيين وللمجتمع الدولي بأسره، مشيران إلى أن هذا الإجراء يشير إلى عدم احترام الحوثيين لموظفي الحكومة الأجنبية.