المبعوثان الأمريكي والسويدي يناقشان احترام الحوثيين والإهانة التي تعرض لها المجتمع الدولي بسبب حسن ايرلو .. ايران تتوعد السعودية بتحرك ضدها وفق المعاهدات الدولية وتكشف تفاصيل جديدة الفريق الركن صغير بن عزيز يطالب برعاية المعاقين ودعمهم بكل الوسائل كيف نجح أردوغان في خلط الأوراق الاقتصادية مجدداً وتسبب في صعود صاروخي لليرة التركية؟ سمو الاميرة تنتصر على حاكم دبي وحكم قضائي بدفع 554 مليون جنيه إسترليني مقتل 250 حوثيا في مأرب والجوف خلال يوم أعلى محكمة أوروبية تسمح للشركات بإلغاء عقود مع إيران الأرصاد يعلن استقرار درجة الحرارة الصغرى في أغلب المحافظات اليمنية جورج قرداحي يتحدث عن مشاعر الظلم والإهانة الدول العظمى الـ5 تعلن دعم الاقتصاد اليمني
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن السعودية تأخرت في السماح لإيران بنقل سفيرها لدى حكومة صنعاء (حكومة الحوثيين) حسن إيرلو وماطلت بهذا الشأن.
وأضاف وزير خلال مراسم تشييع السفير الإيراني: "حاولنا نقل الشهيد إيرلو إلى إيران بأسرع وقت لكن الطرف الذي "يقصف الشعب اليمني المظلوم على مدى ست سنوات قصر بهذا الخصوص وظلمنا".
وقال: "لن ننسى الظلم الذي تعرض له سفيرنا من قبل من يحاصر اليمن".
وأكد أن طهران ستقدم احتجاجا رسميا وفق المعاهدات الدولية، بشأن مسؤولية السعودية ومماطلة أجهزتها التنفيذية في السماح بانتقال سفيرنا من اليمن.
وأوضح أن إيرلو لم يأخذ إجازة بعد تنصيبه في صنعاء، مؤكدا أنه كان يدعم الحل السياسي في اليمن وكان ينقل الحقائق.
وأعرب عن تعازيه السفير وقال إن إيرلو كان مدافعا وصوتا عن أحقية ومظلومية الشعب اليمني.
وكتب حسين أمير عبد اللهيان في رسالة التعزية أنه خبر وفاة أثار أسفه الشديد وجميع أصدقائه وزملائه.
وأضاف: "الشهيد إيرلو، كان من مضحي الحرب المفروضة على إيران وأصيب بفيروس كورونا".
وأشار إلى أن إيرلو بذل كل جهوده في مختلف المجالات للدفاع عن أهداف الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وكانت الخارجية الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق الثلاثاء عن وفاة السفير الإيراني لدى اليمن حسن إيرلو متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.