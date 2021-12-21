المبعوثان الأمريكي والسويدي يناقشان احترام الحوثيين والإهانة التي تعرض لها المجتمع الدولي بسبب حسن ايرلو .. ايران تتوعد السعودية بتحرك ضدها وفق المعاهدات الدولية وتكشف تفاصيل جديدة الفريق الركن صغير بن عزيز يطالب برعاية المعاقين ودعمهم بكل الوسائل كيف نجح أردوغان في خلط الأوراق الاقتصادية مجدداً وتسبب في صعود صاروخي لليرة التركية؟ سمو الاميرة تنتصر على حاكم دبي وحكم قضائي بدفع 554 مليون جنيه إسترليني مقتل 250 حوثيا في مأرب والجوف خلال يوم أعلى محكمة أوروبية تسمح للشركات بإلغاء عقود مع إيران الأرصاد يعلن استقرار درجة الحرارة الصغرى في أغلب المحافظات اليمنية جورج قرداحي يتحدث عن مشاعر الظلم والإهانة الدول العظمى الـ5 تعلن دعم الاقتصاد اليمني
أكد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، اهتمام القيادة السياسية بأوضاع المعاقين من أبطال الجيش والمقاومة ودعمهم بكل الوسائل والامكانات لتحسين قدراتهم ومهارتهم الفنية والعلمية حتى يكونوا فاعلين في بناء مؤسسة الجيش خصوصاً ومؤسسات الدولة عمومًا.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال الحفل الذي نظّمته جمعية رعاية المعاقين وجمعية إنسان التنموية، للمعاقين من أبناء الجيش والمقاومة بمدينة مارب، تزامنا مع اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.
ونقل رئيس الأركان إلى معاقي الجيش والمقاومة تحيات القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبد ربه منصور هادي، مهنئاً إياهم بيومهم العالمي الكبير.
وجدد التأكيد على اهتمام وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان بأوضاع المعاقين الحياتية والعملياتية التي تمكن كل فرد منهم من تحقيق تطلعاته وطموحاته في الحياة الكريمة والطبيعية.. مشيراً إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية باستيعاب كل من يستطيع العمل منهم ضمن هيئات ودوائر وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة.
ولفت إلى أن إعاقة هؤلاء الأبطال جاءت في سياق الدفاع عن شرف الأمة ودينها وهويتها وتحرير الوطن من الاحتلال الايراني الغاشم.
وأكد أن هذه التضحيات الغالية لا يمكن أن تفيها الكلمات والأقوال، فهي الشريان الرئيس الذي يغذي قضيتنا الوطنية العادلة بالحياة والقوة والاستمرارية. مؤكداً أن كل قطرة دم سالت من دمائهم الزكية الطاهرة ودماء شهدائنا الأبرار كانت وما زالت هي الرادعة المانعة لتغول الاحتلال الفارسي واستعباد شعبنا اليمني الحر العظيم.
تخلل الحفل وصلات غنائية وقصائد شعرية وعدد من الكلمات أكدت في مجملها مكانة معاقي الجيش والمقاومة ودورهم في رسم مستقبل اليمن، مؤكدة أن التضحيات الغالية التي قدّموها ستشكّل الدولة اليمنية القوّية.