الفريق الركن صغير بن عزيز يطالب برعاية المعاقين ودعمهم بكل الوسائل

الثلاثاء 21 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 174

أكد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، اهتمام القيادة السياسية بأوضاع المعاقين من أبطال الجيش والمقاومة ودعمهم بكل الوسائل والامكانات لتحسين قدراتهم ومهارتهم الفنية والعلمية حتى يكونوا فاعلين في بناء مؤسسة الجيش خصوصاً ومؤسسات الدولة عمومًا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال الحفل الذي نظّمته جمعية رعاية المعاقين وجمعية إنسان التنموية، للمعاقين من أبناء الجيش والمقاومة بمدينة مارب، تزامنا مع اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.

ونقل رئيس الأركان إلى معاقي الجيش والمقاومة تحيات القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبد ربه منصور هادي، مهنئاً إياهم بيومهم العالمي الكبير.

وجدد التأكيد على اهتمام وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان بأوضاع المعاقين الحياتية والعملياتية التي تمكن كل فرد منهم من تحقيق تطلعاته وطموحاته في الحياة الكريمة والطبيعية.. مشيراً إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية باستيعاب كل من يستطيع العمل منهم ضمن هيئات ودوائر وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة.

ولفت إلى أن إعاقة هؤلاء الأبطال جاءت في سياق الدفاع عن شرف الأمة ودينها وهويتها وتحرير الوطن من الاحتلال الايراني الغاشم.

وأكد أن هذه التضحيات الغالية لا يمكن أن تفيها الكلمات والأقوال، فهي الشريان الرئيس الذي يغذي قضيتنا الوطنية العادلة بالحياة والقوة والاستمرارية. مؤكداً أن كل قطرة دم سالت من دمائهم الزكية الطاهرة ودماء شهدائنا الأبرار كانت وما زالت هي الرادعة المانعة لتغول الاحتلال الفارسي واستعباد شعبنا اليمني الحر العظيم.

تخلل الحفل وصلات غنائية وقصائد شعرية وعدد من الكلمات أكدت في مجملها مكانة معاقي الجيش والمقاومة ودورهم في رسم مستقبل اليمن، مؤكدة أن التضحيات الغالية التي قدّموها ستشكّل الدولة اليمنية القوّية.