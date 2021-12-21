مقتل 250 حوثيا في مأرب والجوف خلال يوم

الثلاثاء 21 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلن التحالف العربي، الثلاثاء 21 ديسمبر/كانون اول، مقتل أكثر من 250 حوثيا بمحافظتي مأرب والجوف وسط وشمالي اليمن، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأفاد التحالف في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، عبر تويتر، بـ"تنفيذ 40 عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب (وسط) والجوف (شمال) خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وقال إنه "تم تدمير 29 آلية عسكرية، والقضاء على أكثر من 250 عنصرا إرهابيا"، دون تفاصيل أكثر.