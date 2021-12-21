الأرصاد يعلن استقرار درجة الحرارة الصغرى في أغلب المحافظات اليمنية

الثلاثاء 21 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

عدد القراءات 427

حذر مركز الأرصاد الجوية الثلاثاء، من استمرار الأجواء الباردة خلال الساعات القادمة على الرغم من استقرار درجة الحرارة الصغرى في أغلب المحافظات اليمنية.

وقال المركز في نشرته اليومية إن الطقس سيكون باردا أثناء الليل والصباح في محافظات صعدة وعمران وصنعاء وذمار والبيضاء وإب والضالع، بينما أجواء باردة نسبيا إلى بارد في تعز ولحج وابين والجوف ومأرب، بالإضافة إلى المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية.

وحث المركز المواطنين وكبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح، بما في ذلك المسافرين إلى تلك المحافظات بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الطقس البارد.

وطالب المزارعين بأخذ الحيطة والحذر من الاجواء الباردة لحماية محاصيلهم الزراعية.