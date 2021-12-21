المبعوثان الأمريكي والسويدي يناقشان احترام الحوثيين والإهانة التي تعرض لها المجتمع الدولي بسبب حسن ايرلو .. ايران تتوعد السعودية بتحرك ضدها وفق المعاهدات الدولية وتكشف تفاصيل جديدة الفريق الركن صغير بن عزيز يطالب برعاية المعاقين ودعمهم بكل الوسائل كيف نجح أردوغان في خلط الأوراق الاقتصادية مجدداً وتسبب في صعود صاروخي لليرة التركية؟ سمو الاميرة تنتصر على حاكم دبي وحكم قضائي بدفع 554 مليون جنيه إسترليني مقتل 250 حوثيا في مأرب والجوف خلال يوم أعلى محكمة أوروبية تسمح للشركات بإلغاء عقود مع إيران الأرصاد يعلن استقرار درجة الحرارة الصغرى في أغلب المحافظات اليمنية جورج قرداحي يتحدث عن مشاعر الظلم والإهانة الدول العظمى الـ5 تعلن دعم الاقتصاد اليمني
ناقش رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، الثلاثاء، مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية لدى مجلس الأمن، مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، والمواقف الداعمة للحكومة وجهودها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف معاناة الشعب اليمني.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء مع سفراء الدول الخمس، (أمريكا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين) في العاصمة السعودية الرياض وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وتطرق الاجتماع إلى استمرار التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي الانقلابية خاصة في مأرب والاستهداف المتكرر للأعيان المدنية السعودية، ورفض كل الدعوات الأممية والدولية للحل السياسي، والدور الذي يمكن ان تقوم به الدول الخمس دائمة العضوية في هذا الجانب.
وأطلع عبدالملك، سفراء الدول دائمة العضوية، على رؤية الحكومة للتعامل مع الأوضاع بمختلف جوانبها العسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، والتطلعات المعقودة على الدعم الدولي لإسناد هذه الجهود، وخاصة تنفيذ الإصلاحات ودعم الاقتصاد اليمني بشكل عاجل.
وأشار إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في عملية الإصلاحات وتصحيح مسار الأداء خاصة في الجانب المالي والنقدي، والاثر الملحوظ لذلك في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وضبط أسعار صرف العملة الوطنية، والدعم المتوقع من الدول دائمة العضوية وشركاء اليمن من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات المانحة.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة وبتوجيهات رئيس الجمهورية كانت وستظل حريصة على انجاح جهود المبعوث الأممي إلى اليمن، وحرصها على الحل السياسي وفق المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليا والمؤيدة دوليا.
وأوضح أن التصعيد المستمر لمليشيا الحوثي وجرائم الحرب التي ترتكبها ضد الشعب اليمني واستهدافها المتكرر للأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، مؤشر على أنها ومن ورائها النظام الإيراني غير جادة في السلام ولم يكن يوما خيارا لها.
بدورهم جدد سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، دعمهم الكامل لجهود رئيس الوزراء لتوفير الخدمات الأساسية للشعب اليمني وتعزيز عمل المؤسسات الحكومية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات الرئيسية.
ودعا السفراء جميع الأطراف إلى العمل معا تحت رعاية الأمم المتحدة لوضع خطة شاملة لتحقيق سلام دائم في اليمن، كما دعوا بشكل عاجل جميع الأطراف إلى الاتفاق على وقف شامل لإطلاق النار على مستوى البلاد من أجل تسهيل المحادثات الهادفة إلى التوصل إلى تسوية سياسية.